Entra dal balcone e ruba nell’appartamento del vicino: donna arrestata a Castellammare In manette una 67enne del posto, che si è intrufolata nella casa del vicino e ha rubato gioielli, orologi e tremila euro in contanti.

L'erba del vicino è sempre più verde. Dev'essere stato questo il mantra di una donna di 67 anni di Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli, che è stata arrestata dalla Polizia di Stato per aver rubato proprio nell'appartamento del suo vicino di casa. La vicenda risale a sabato scorso, 18 giugno, ma è stata resa nota soltanto oggi: gli agenti del commissariato locale, allertati dalla Centrale Operativa, sono intervenuti in via Pozzillo, dove era stato segnalato un furto in un appartamento. Giunti sul posto, i poliziotti hanno notato alcune persone che, sul balcone di un'abitazione, avevano bloccato una donna, sorpresa nella sua azione criminosa: questa, come appurato dagli agenti una volta raggiunta l'abitazione, si era introdotta in casa del vicino e aveva rubato numerosi gioielli, una pelliccia, due orologi di un noto marchi e tremila euro in contanti. La donna, una 67enne del posto, è stata così arrestata per furto in abitazione, mentre la refurtiva è restituita al legittimo proprietario.

