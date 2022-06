Pistola in faccia ai dipendenti per rubare l’incasso del pub: il video della rapina sui social A Napoli, quartiere Pianura, un uomo armato di pistola è entrato in un pub e ha minacciato i dipendenti di consegnargli l’incasso, per poi darsi alla fuga.

A cura di Valerio Papadia

Un uomo con il casco integrale a coprirgli il volto, pistola spianata in una mano, entra di corsa in un pub e minaccia prima una donna e poi un uomo dietro il bancone, puntando l'arma verso di loro: l'uomo svuota il registratore di cassa, gli getta le banconote sul bancone, mentre il rapinatore le arraffa e le mette in tasca. Tutto dura pochi secondi, mezzo minuto al massimo: così come entrato, una volta preso il bottino, il rapinatore se ne va. Questo il contenuto di un video estrapolato dalle telecamere di sorveglianza di un pub di Pianura, quartiere della periferia occidentale di Napoli, poi pubblicato sui social, dove ha ottenuto tantissime visualizzazioni: la rapina si è verificata nella serata dello scorso sabato, 18 giugno.

Il video è stato rilanciato anche dal consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, che lo ha pubblicato sui suoi canali social e ha puntato il dito contro la violenza dilagante in città: