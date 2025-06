A Salerno un barista tenta di allontanare un rapinatore con la scopa, lui gli spara: il video Un barista ha cercato di allontanare con una scopa il rapinatore che voleva rubargli l’incasso della giornata. Per tutta risposta, il malvivente gli ha sparato un colpo di pistola, che per miracolo non ha raggiunto il bersaglio. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Enrico Tata

A Salerno un barista ha cercato di allontanare con una scopa il rapinatore che voleva rubargli l'incasso della giornata. Per tutta risposta, il malvivente gli ha sparato un colpo di pistola, che per miracolo non ha raggiunto il bersaglio. L'episodio è stato raccontato dalla vittima, Emanuele, dipendente del bar In Piazza di via Posidonia: "Ho ancora il rumore dello sparo nelle orecchie! Ho ancora l’odore della polvere da sparo sotto al naso. Per fortuna e grazie a Dio, mi sono spostato in tempo evitando che il proiettile mi colpisse. L’adrenalina ha iniziato a scorrere ancora più velocemente nelle mie vene mentre continuavo a scacciarlo e ad inveirgli contro facendolo indietreggiare, finché finalmente è fuggito via. Ho rischiato la vita, ma per fortuna sono qui a raccontarlo. Bastavano due centimetri più in là e quel proiettile era dentro di me nella mia pancia".

La rapina è avvenuta nella notte di oggi ed è durata, secondo il barista, appena un minuto e otto secondi. Quando i dipendenti erano pronti a chiudere il locale, intorno alle 2,30 un rapinatore si è intrufolato dietro al bancone. "Mi trovo di fronte un uomo con casco e passamontagna e con la pistola puntata in faccia verso di me.“Dammi i soldi. Apri la cassa. Muoviti!", le sue parole e la sua voce risuonavano ancora nella mia testa insistentemente".

Il barista ha preso la scopa e ha cominciato a colpirlo con forza sulla faccia e in testa, urlando: "Esci, non ho niente e non ti do nulla!". L'altro ha reagito sparando un colpo di pistola ad altezza uomo, poi è scappato. E pochi minuti dopo, stando a quanto si apprende, avrebbe messo a segno una rapina a un distributore di benzina.