Incendio a Gianturco, in fiamme un capannone abbandonato pieno di rifiuti: è il terzo in 7 giorni

Incendio a Gianturco in un capannone abbandonato: è il terzo in 7 giorni. Sul posto i vigili del fuoco.

I vigili del fuoco in azione a Gianturco

Nuovo incendio questa sera nel quartiere di Gianturco, nella zona orientale di Napoli. Le fiamme sono divampate intorno alle ore 20 all'interno di un piccolo capannone abbandonato pieno di rifiuti di ogni genere. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, con due autobotti, inviati dal Comando di Napoli, e la polizia locale. Si tratta del terzo rogo a Gianturco in 7 giorni. Una densa colonna di fumo nero si è alzata in cielo ed è stata notata da residenti, automobilisti e lavoratori presenti nell'area industriale. Numerose le segnalazioni giunte ai numeri di emergenza da parte dei cittadini preoccupati per il rogo e per il forte odore acre sprigionato dalla combustione dei materiali accumulati all'interno della struttura.

A segnalare l'accaduto la consigliera Eliana Troise, della IV Municipalità di Poggioreale, che parla dell'ennesimo "incendio. Ormai ne abbiamo contati tre. Tutti a Gianturco. Come mai sempre nello stesso punto? E perché nessuno interviene a presidiare la zona?". Secondo le prime informazioni, il capannone risultava in stato di abbandono e al suo interno erano presenti rifiuti di varia natura, tra cui materiali plastici, ingombranti e scarti accumulati nel tempo. Proprio la presenza di questi materiali avrebbe alimentato rapidamente le fiamme, rendendo visibile il fumo anche a notevole distanza.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area. I pompieri hanno lavorato per circoscrivere il rogo ed evitare che le fiamme potessero propagarsi ad altre strutture vicine o coinvolgere ulteriori materiali presenti nella zona. Al momento non si registrano feriti né persone coinvolte. Le cause dell'incendio restano ancora da accertare e saranno oggetto di verifiche nelle prossime ore da parte delle autorità competenti. Non si esclude alcuna ipotesi. Residenti e comitati cittadini chiedono da tempo interventi di bonifica e maggiori controlli per prevenire situazioni di degrado che possono trasformarsi in potenziali rischi per la sicurezza e la salute pubblica. Le operazioni di monitoraggio proseguiranno anche nelle prossime ore per escludere eventuali riprese dell'incendio e verificare le condizioni dell'edificio interessato dal rogo.