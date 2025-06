Ragazzina aggredita e filmata, il video finisce sui social. Lei va con la mamma dai carabinieri e denuncia Un violento schiaffo durante una lite tra ragazze: solo un giovane interviene a dividerle. Borrelli: “Serve piano straordinario di educazione civica” Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Giuseppe Cozzolino

449 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un violento schiaffo durante una discussione tra ragazze, e una delle due che finisce al suolo, poi il classico "strascino". Il tutto ripreso dai cellulari e poi finito in Rete. Unica nota positiva della vicenda, un ragazzo che interviene a dividerle, ed evitare che la situazione degeneri. La vicenda è accaduta a Sant'Antimo, in provincia di Napoli. Il filmato è stato condiviso anche dal deputato Francesco Emilio Borrelli, dell'Alleanza Verdi-Sinistra, che ha parlato di "un’aberrazione sociale e culturale". Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri, dopo che la madre della ragazza aggredita è andata a sporgere denuncia in caserma a Sant'Antimo. Indagini che ora stanno cercando di ricostruire dinamiche e responsabilità.

Dalle immagini, si vedono due ragazze discutere animatamente: poi una delle due inizia a spintonare l'altra per poi prenderla a schiaffi e trascinarla per i capelli. Solo l'intervento di un ragazzo, unico tra i presenti ad intervenire, ha evitato il peggio. Il video, girato da uno dei presenti è stato condiviso sui social ed ha iniziato a fare rapidamente il giro della Rete, diventando virale come sempre accade in questi casi. "Siamo di fronte a un’aberrazione sociale e culturale", ha detto Francesco Emilio Borrelli, deputato di AVS, che ha pubblicato il video sui propri canali social, "Questi episodi non possono essere archiviati come ‘ragazzate’. C’è una cultura della violenza che viene alimentata e sdoganata ogni giorno sui social, nei contesti familiari e purtroppo anche nella latitanza educativa di alcune scuole. È urgente un piano straordinario di educazione civica, legalità e rispetto nelle scuole e nei territori più esposti a queste dinamiche. Ma serve anche una presa di coscienza collettiva: non possiamo più restare spettatori passivi".