È morto il fondatore di Confetti Crispo, imprenditore del Vesuviano

L’annuncio dell’azienda sui propri canali social: i funerali domani alle 16 presso il Santuario di San Giuseppe Vesuviano, sede storica dell’azienda.

Morto questa mattina Michele Crispo, il fondatore dell'omonima azienda dolciaria. Ne ha dato notizia sui propri canali social la stessa azienda di San Giuseppe Vesuviano. "Con profondo dolore comunichiamo la scomparsa del nostro fondatore Michele Crispo", spiega l'azienda in una nota. "La sua visione, la sua passione e i valori che ha trasmesso continueranno a vivere ogni giorno nella nostra azienda e nel lavoro di tutte le persone che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e collaborare con lui.Tutta la famiglia e l'azienda si stringono nel suo ricordo con affetto e gratitudine. Le esequie si terranno domani 9 giugno alle ore 16:00 presso il Santuario di San Giuseppe Vesuviano, in Piazza Garibaldi".

I confetti Crispo sono diventati noti negli anni Ottanta quando una fortunata campagna pubblicitaria, "cerca il cuore d'oro" spopolava sulle tv locali e fece diventare il brand leader del settore, soprattutto per i matrimoni.