Mamma 81enne va in Circumvesuviana a Napoli per aiutare il figlio arrestato ma è una truffa per rubarle i soldi

Anziana 81enne vittima della truffa del finto avvocato a Piano di Sorrento. Il truffatore 55enne è stato arrestato dai carabinieri.

Anziana mamma di 81 anni va a Napoli da Piano di Sorrento in Circumvesuviana per aiutare il figlio arrestato. La donna, ricevuta una telefonata da un avvocato, non perde tempo, racimola tutti i contanti che ha in casa, circa 1200 euro, e si precipita nel capoluogo. Ma si tratta di una truffa. Il figlio non è stato arrestato e l'avvocato non è un vero legale, ma un pluripregiudicato di 55 anni, con precedenti e obbligo di dimora. Per fortuna, l'altro figlio torna a casa in tempo e capisce cosa sta accadendo. Chiama i carabinieri che si appostano a Napoli per aiutare l'81enne e alla fine riescono ad arrestare il truffatore.

È accaduto nelle scorse ore nel capoluogo partenopeo. La donna, arrivata a Napoli, si è sentita dire dall'uomo che la stava aspettando sul corso Garibaldi : "Signora, mi manda l’Avvocato, avete portato i soldi?". Tutto era iniziato poche ore prima a Piano di Sorrento, in costiera. Era circa mezzogiorno, quando il telefono ha iniziato a squillare. A rispondere la mamma di 81 anni. In scena la classica truffa del finto avvocato e del figlio arrestato che continua a mietere vittime.

La truffa del finto avvocato a Piano di Sorrento

La donna parla con il truffatore e cade nel tranello. Impaurita, scossa e spaesata racimola tutti i soldi che ha ed esegue le indicazioni del finto avvocato. Con 1.200 euro in tasca la vittima prende il treno della Circumvesuviana. L’appuntamento è a Porta Nolana. Durante il viaggio il vero figlio dell’anziana viene a sapere della truffa in atto. È andato a casa e il suo papà gli racconta cosa è accaduto e che suo fratello è stato arrestato. La mamma è andata a Napoli, ha appuntamento con l’avvocato.

A quel punto l’uomo corre dai carabinieri della stazione di Piano. La centrale operativa della compagnia di Sorrento contatta i militari della Napoli Stella. Non c’è tempo da perdere: il treno sta raggiungendo piazza Garibaldi. I carabinieri della sezione operativa entrano nella stazione treni della Circumvesuviana e individuano la donna. La signora é al telefono e sta parlando con il truffatore da incontrare. I carabinieri le dicono di continuare la conversazione e di reggere il gioco. La donna é spaesata ma capisce cosa sta accadendo. Attraversa il corso Garibaldi e, sempre al cellulare, attende davanti a un tabaccaio.

Pochi secondi, arriva il 55enne. “Signora, mi manda l’Avvocato, avete portato i soldi?”, le dice. La donna consegna il denaro ma arrivano i carabinieri che stavano assistendo alla scena. L’uomo – era già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Napoli su disposizione del Tribunale di Pescara per reati specifici – è stato arrestato per truffa aggravata e ora è in carcere.