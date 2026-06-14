Castellammare, evento esclusivo pubblicizzato sui social, ma niente estintori né autorizzazioni: denunce e multe

Esibizione pubblicizzata sui social in una villa esclusiva. Mancavano presidi antincendio e autorizzazioni, personale in nero: attività sospesa e giardino sequestrato.

Una location esclusiva sulla collina di Quisisana, un gruppo soul sul palco, l'evento lanciato sui social. Manca solo una cosa: gli estintori. E i presidi antincendio. E le autorizzazioni.

È quello che trovano i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia e la Polizia Locale quando intervengono nella villa che ospita l'esibizione, in una delle zone più prestigiose della città stabiese. Per i titolari della struttura e della società organizzatrice scatta la denuncia per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro.

Il quadro che emerge dal sopralluogo è quello di un evento allestito ignorando le regole più elementari sulla sicurezza. Nel locale non c'è traccia di estintori né di altri presidi antincendio. Il quadro elettrico non risulta a norma e mancano le misure necessarie a tutela della salute dei lavoratori e della sicurezza degli impianti.

Non solo. Alimenti e bevande venivano somministrati senza la prescritta autorizzazione, configurando l'apertura abusiva di un pubblico esercizio.

Ai due impresari vengono contestate anche l'omessa comunicazione al sindaco sull'impatto delle emissioni sonore prodotte dall'evento e l'impiego di personale "in nero", senza alcun inquadramento contrattuale.

Le conseguenze sono immediate: l'attività viene sospesa e una porzione del giardino della villa finisce sotto sequestro. Il conto delle sanzioni applicate raggiunge i 20mila euro complessivi.