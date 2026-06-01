Cimici dei Platani, l’allarme di Gennaro Capodanno: “Al Vomero allarme inascoltato”

La denuncia del presidente del Comitato Valori collinari e già presidente della Circoscrizione Vomero: “Grave negligenza che compromette la salute pubblica”

Una foglia intaccata dalla cimice dei platani

I Platani del Vomero, quartiere collinare di Napoli, sotto attacco del tingide, le cimici che attaccano specificatamente questo tipo di pianta. La denuncia arriva da Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari e già presidente della Circoscrizione Vomero, che sottolinea come si tratti di "una situazione già nota da tempo, ma presumibilmente sottovalutata in passato. Le segnalazioni dei cittadini e delle associazioni sono cadute praticamente nel vuoto, e le tempistiche degli interventi, quando e sugli alberi sui quali sono stati realizzati, si sono dimostrate ancora una volta inadeguate oltre che tardive".

"Ancora una volta denunciamo con forza la condotta tenuta al riguardo dal Comune di Napoli, segnatamente dall'assessorato al verde, che non ha adottato un piano d'interventi tempestivo, nonostante la conoscenza dell'annoso problema le cui prime segnalazioni risalgono a oltre 40 anni fa, attraverso i ben noti interventi endoterapici che, in altre realtà urbane, adottati con le tempistiche adeguate, quando l'insetto si trova ancora sotto la corteccia, hanno contribuito alla soluzione del problema. I ritardi negli interventi non sono un semplice disservizio", ha spiegato ancora Capodanno, "ma rappresentano una negligenza grave che compromette la salute pubblica, la qualità della vita dei residenti e la salvaguardia del patrimonio arboreo del quartiere". Le cimici dei platani, infatti, a suo dire rischierebbero di distruggere l'albero simbolo per eccellenza del Vomero fin dalla sua nascita come quartiere residenziale di Napoli, ad inizio Novecento, quando nell'ambito del Risanamento di Napoli iniziò a nascere quello che fin da subito venne concepito come il quartiere residenziale del ceto borghese medio-alto di Napoli.