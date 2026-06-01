Ercolano, 58enne muore mentre spurga il pozzo nero di un ristorante: ucciso dalle esalazioni

Un uomo di 58 anni è deceduto in un ristorante di Ercolano (Napoli), mentre si occupava dello spurgo del pozzo nero della struttura; sarebbe stato ucciso dalle esalazioni, indagano i carabinieri.

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Ad ucciderlo sarebbero state le esalazioni dei gas presenti all'interno del pozzo nero che stava spurgando: sarebbe questa la causa del decesso di un 58enne, morto mentre era al lavoro in un ristorante di Ercolano, in provincia di Napoli. Sul posto, in via Benedetto Cozzolino, sono intervenuti i carabinieri della tenenza locale per l'avvio delle indagini. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di oggi, 1 giugno, sono in corso accertamenti per stabilire con certezza dinamica e cause del decesso.

Il 58enne, a quanto si apprende, si sarebbe sentito male mentre era impegnato nelle operazioni di spurgo all'interno della struttura ricettiva; da qui l'ipotesi secondo cui a stroncarlo sarebbero state proprio le esalazioni dovute ai gas. Le operazioni di recupero del corpo si sono rivelate particolarmente complesse; se ne sono occupati gli uomini del Nucleo sommozzatori del Comando dei Vigili del Fuoco di Napoli, in collaborazione con gli specialisti del Soccorso speleo alpino fluviale (Saf), che hanno dovuto indossare speciali tute stagne con protezioni aeree e autorespiratori per evitare di essere investiti dai gas presenti nel pozzo nero.

Una volta riportato in superficie il corpo, i sanitari non hanno potuto fare nulla: inutile qualsiasi tentativo di rianimazione, ai medici non è rimasto altro da fare che constatare il decesso. Con tutta probabilità la salma verrà trasferita all'obitorio per procedere con l'autopsia. Al vaglio, come di prassi in questi casi, anche la posizione lavorativa per capire a che titolo fosse al lavoro nel ristorante e se sono state rispettate tutte le norme di sicurezza sul lavoro previsto per questo tipo di operazioni.