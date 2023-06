Enorme chiazza di schiuma bianca a mare a Mergellina, è il secondo caso in tre giorni Chiesto l’intervento della Capitaneria di Porto e dell’Arpac. Due giorni fa, macchie bianche e maleodoranti davanti agli chalet. Denuncia di Francesco Borrelli (Avs)

A cura di Pierluigi Frattasi

Una enorme chiazza di schiuma bianca è comparsa a mare a Mergellina. Si tratta del secondo caso in tre giorni, dopo quello avvenuto martedì 20 giugno davanti agli chalet. A denunciarlo è il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra), che adesso ha chiesto l'intervento della Capitaneria di Porto e dell'Arpac, l'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente della Campania. I cittadini sono preoccupati e si moltiplicano le segnalazioni.

Borrelli: "Indagare su scarichi abusivi"

Francesco Emilio Borrelli (AVS) lancia l'allarme su possibili scarichi di liquami abusivi a mare:

Un'ampia ed estesa macchia di schiuma bianca – afferma il deputato ambientalista – copre una parte significativa dello specchio d'acqua di Mergellina. Diversi cittadini hanno allertato il deputato dell'Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli parlando di un mega scarico inquinante. Ho allertato subito Arpac e Capitaneria di Porto. Vogliamo capire subito di cosa si tratta e chiediamo interventi urgenti per controllare il sistema degli scarichi in zona. Vanno controllate anche le imbarcazioni in zona".

Due giorni fa, un episodio analogo, come detto, nei pressi degli chalet di Mergellina. Qui, la mattina di martedì, è comparsa improvvisamente a mare una macchia di schiuma bianca, accompagnata da altre macchie scure. Molti cittadini si sono lamentati dopo aver avvertito un cattivo odore di scarico fognario provenire dallo specchio d'acqua antistante il lungomare. A denunciare la situazione, in quel caso, Michele Pugliese, presidente del Consorzio Porto Turistico di Napoli, e anche il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi Sinistra) , che ha parlato di possibili "sversamenti di liquami maleodoranti in mare".