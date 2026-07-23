Scippa la collanina a una turista a Porta Nolana, la donna ferita al collo. Aggrediti anche agente e parente vittima

Il responsabile è stato tratto in arresto dalla Polizia Municipale di Napoli. L’arresto è stato poi convalidato dal giudice.

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Un altro episodio di violenza nella zona di Porta Nolana, in centro a Napoli, dove un uomo è stato arrestato dalla Polizia Municipale dopo aver scippato una turista straniera. Nella fattispecie, il soggetto ha strappato una collana d'oro alla turista, provocandole lesioni al collo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Municipale, che hanno bloccato l'uomo: nel tentativo di sottrarsi alla cattura, il soggetto ha opposto resistenza, provocando lesioni anche a un agente; inoltre, l'uomo ha aggredito anche un familiare della turista straniera.

L'attività investigativa esperita dalla Polizia Municipale di Napoli ha consentito di ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e di trasmettere gli atti alla competente Autorità Giudiziaria, che ha disposto la custodia dell'arrestato, in attesa del giudizio per direttissima. Nella giornata odierna, giovedì 23 luglio, all'esito dell'udienza, il giudice ha convalidato l'arresto dell'uomo, disponendo la custodia cautelare nel carcere di Poggioreale, in attesa del rito abbreviato. Il collegio giudicante ha poi disposto la misura degli arresti domiciliari, con il divieto di allontanarsi dall'abitazione e di comunicare con persone diverse da quelle conviventi.