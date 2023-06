Schiuma bianca e chiazze a mare davanti agli chalet di Mergellina: “Puzza nauseabonda”

Schiuma bianca e chiazze scure a mare questa mattina davanti agli chalet di Mergellina. Molti cittadini si sono lamentati dopo aver avvertito un cattivo odore di scarico fognario provenire dallo specchio d'acqua antistante il lungomare. A denunciare la situazione Michele Pugliese, presidente del Consorzio Porto Turistico di Napoli, e anche il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi Sinistra) , che parla di possibili "sversamenti di liquami maleodoranti in mare".

"Di notte una discoteca a cielo aperto – scrive Borrelli – una baraonda di auto, moto e brindisi ed aperitivi senza freni con presenza sempre maggiore di criminali, camorristi e parcheggiatori abusivi. Di giorno una vera e propria cloaca con i cumuli di rifiuti che invadono strada e marciapiedi. È questa la situazione a Mergellina, nell’area degli chalet. Anche stamattina l'area è impraticabile per la presenza inaccettabile di rifiuti".

Quindi, il deputato dell’alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, con il conduttore radiofonico Gianni Simioli, che sta portando avanti una campagna su quest'area della città, concludono:

Come denunciamo da anni, la situazione a Mergellina diventa sempre più insostenibile. Un pessimo biglietto da visita per la città e una problematica seria per i cittadini in un luogo diventato ricettacolo di degrado, inciviltà, illecito, violenza, criminalità ed abusivismo. Senza controlli e un regime di tolleranza zero, la problematica si aggreverà sempre più fino ad arrivare ad un punto di non ritorno. Sugli scarichi abbiamo avvisato subito Arpac e Capitaneria di Porto”.