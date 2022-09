Durante Napoli-Liverpool la carica dei carroattrezzi: 62 auto prelevate a Fuorigrotta Controlli a Fuorigrotta durante Napoli-Liverpool: 113 automobilisti verbalizzati, 62 auto prelevate dal carro attrezzi, sanzionati parcheggiatori abusivi.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Mentre nello stadio Maradona il Napoli giocava contro il Liverpool (rifilando agli inglesi un sonoro 4 a 1), tra le strade di Fuorigrotta l'andirivieni dei carroattrezzi. E così molti tifosi sono passati in un attimo dalla gioia per il risultato in campo alla disperazione per essere rimasti a piedi (nella speranza che non fosse per colpa di qualche ladro): sono state ben 62 le automobili prelevate, durante le operazioni di controllo che hanno portato a un centinaio di verbali per infrazioni al codice della strada e sanzioni per parcheggiatori abusivi.

Le operazioni sono state predisposte dalla Polizia Municipale e fanno parte del quadro di controlli intensificati predisposto dal Comando di via de Giaxa in occasione degli incontri di calcio o dei grandi eventi nel quartiere napoletano. Nel mirino anche i parcheggiatori abusivi, immancabili in serate come quella di ieri: ne sono stati identificati 10, che si erano spartiti le aree nei dintorni dell'ex San Paolo trasformando in parcheggio anche il più malridotto angolo di marciapiede; per due di loro, oltre al sequestro dei proventi, è scattata la denuncia in quanto recidivi. Le verifiche hanno interessato anche le attività commerciali: i 30 controlli, svolti dalla Polizia Locale per accertare il possesso delle autorizzazioni e la regolarità delle occupazioni di suolo pubblico, hanno portato a 10 sequestri di merce e di strutture di vendita.

Ma l'aspetto che si è mostrato più incisivo (anche da come emerge da parecchi post pubblicati nella notte sui social) è proprio quello che riguarda le rimozioni: tra strade e vicoli di Fuorigrotta sono "sparite" 62 automobili, portate via dai carroattrezzi che, per tutta la sera, hanno fatto la spola tra Fuorigrotta e i depositi giudiziari; due automobili sono state infine sequestrate per mancata copertura assicurativa. Complessivamente sono stati 113 gli automobilisti sanzionati per infrazioni al Codice della Strada.