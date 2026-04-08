Napoli, il distributore di benzina cinese low cost a Fuorigrotta è una bufala

Napoli, il distributore di benzina cinese low cost è una bufala virale sui social. Ad un occhio attento l’immagine mostra gli elementi tipici del falso generato con IA

Le immagini stanno circolando furiosamente sui social (e solo sui social, non sui mezzi d'informazione, primo campanello d'allarme) ma titolate con la stessa sintassi delle news: «Apre il primo distributore di benzina cinese a Napoli, prezzi low cost». La foto, chiaramente generata con l'intelligenza artificiale, difficilmente inganna un nativo digitale. Ma ormai su Tiktok e Facebook la generazione «-anta» ha preso il sopravvento e non tutti oggi hanno adeguati strumenti per dirimere fra una immagine reale o una notizia reale o qualcosa di artatamente generato grazie agli strumenti IA ormai diffusissimi e spesso gratuiti.

Insomma, negli ultimi giorni, soprattutto quelli pasquali, i social network sono stati inondati da immagini che hanno fatto sobbalzare migliaia di automobilisti napoletani. Due distributori, dai nomi esotici "Dragon Petrol" e "Zhonghua Petrol", ovviamente Made in China, sarebbero stati aperti nel quartiere di Fuorigrotta, offrendo prezzi al momento fuori mercato: benzina a 1 euro e 29 e diesel a poco più. In altre immagini la situazione è ancor più favorevole: super senza piombo a 1 euro, diesel a 1,2. Le foto mostrano folle accorse con taniche e persino pattuglie dei carabinieri schierate per gestire il caos. Peccato che sia tutto falso.

La realtà è di benzina senza piombo a 1,7 o 1,8 al litro, nonostante i provvedimenti di governo. Dunque prezzi così bassi sarebbero impossibili a causa della pressione fiscale e delle accise vigenti. L'idea che arrivino i cinesi a salvare gli europei dal caro benzina, una questione che va oltre la speculazione dei prezzi ma affonda le sue ragioni nella crisi e nel conflitto in Medioriente, è evidentemente il sogno di molti. Ma non è così: le immagini sono le classiche fake news nate per generare interazione e interesse sui social, soprattutto Tiktok e Facebook, ma a partire da un presupposto falso.

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