video suggerito

Duran Duran, quando Roger Taylor si sposò con Giovanna Cantone a Capodimonte nel 1984 Il batterista dei Duran Duran si sposò nel 1984 nella Basilica di Capodimonte, poi il ricevimento nel Golfo. E Nick Rhodes a Capodimonte torna ancora da turista. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Giuseppe Cozzolino

89 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il matrimonio di Roger Taylor e Giovanna Cantone a Capodimonte

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La storia d'amore tra i Duran Duran e l'Italia, ed in particolare Napoli, affonda le sue radici negli Anni Ottanta. Da quando cioè, all'apice del successo mondiale dopo pezzi come Ordinary World, Wild Boys e Save a Prayer, ancora oggi autentici pilastri della musica, i "ragazzacci" inglesi scesero nel Belpaese e vi si innamorarono. Tra questi, il batterista Roger Taylor (omonimo del batterista dei Queen, nato undici anni prima), che in Campania trova l'amore nella giovane Giovanna Cantone e con lei convola a nozze.

Roger Taylor dei Duran Duran e il matrimonio a Napoli

Ma sposarsi in città, a Napoli, era impossibile: ovunque vadano i Duran Duran tutto si bloccava: arrivavano giovani e meno giovani in motorino o a piedi, generando il caos. E allora, la doppia scelta: cerimonia nuziale nell'imponente Basilica di Capodimonte, poi ricevimento in barca, nel Golfo di Napoli, raggiunta in elicottero direttamente dalla collina. Testimone di nozze fu ovviamente Simon Le Bon, altro grandissimo nome del gruppo. Era il 27 luglio 1984 e in una Napoli in cui, pochi giorni prima, era arrivato Diego Armando Maradona, tutto fu magico.

Anche Nick Rhodes, tastierista del gruppo, ama Napoli e Capodimonte: forse proprio durante il matrimonio dell'amico Roger Taylor conobbe il Museo di Capodimonte, dove viene periodicamente come nel 2021, quando fu tra i visitatori del museo per la mostra "Napoli, Napoli. Di lava, porcellana e musica". Una visita poi ampliamente pubblicizzata, a posteriori, dallo stesso museo.

Nick Rhodes e la moglie nel Museo di Capodimonte, nel 2021

La Basilica di Capodimonte: la Piccola San Pietro di Napoli

La Basilica dell'Incoronata Madre del Buon Consiglio è una chiesa recente: la costruzione iniziò nel 1920, su modello della basilica di San Pietro a Roma, sia negli esterni sia negli interni. Anche la Cupola è modellata su quella romana, tanto da essere anche conosciuta come "La piccola San Pietro". Ad un primo sguardo, fatta salva la vegetazione che caratterizza Capodimonte, somiglia alla Basilica di San Pietro a tutti gli effetti. Durante la sua costruzione, vennero "riciclate" alcune colonne della vecchia Stazione di Napoli Centrale, che nel frattempo venne ristrutturata profondamente assumendo l'aspetto odierno. Fu consacrata Basilica minore da Papa Giovanni Paolo II nel 1980, pochi anni prima del matrimonio di Roger Taylor.

La Basilica dell'Incoronata Madre del Buon Consiglio di Capodimonte [Foto G. Cozzolino / Fanpage.it]