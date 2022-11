Droga nascosta nella buca del biliardo, la scoperta in una sala giochi: arrestato il titolare Accade a Villaricca, in provincia di Napoli: arrestato un 27enne. Altri due spacciatori sono invece finiti in manette a Giugliano.

A cura di Valerio Papadia

Operazione a largo raggio quella effettuata dai carabinieri della compagnia di Giugliano per contrastare lo spaccio di droga. A Villaricca, nella provincia di Napoli, i militari dell'Arma hanno controllato una sala giochi in via della Libertà di proprietà di Vincenzo De Rosa, 27enne già noto alle forze dell'ordine. Nella sala giochi, i carabinieri hanno rinvenuto 5 dosi di cocaina, nascoste all'interno di una delle buche di un biliardo; ritrovati e sequestrati anche 145 euro in contanti. Il 27enne è stato così arrestato: è in attesa di giudizio.

Mentre i carabinieri perquisivano la sala giochi, nel locale è arrivato anche un ragazzo, che è stato a quel punto perquisito dai militari dell'Arma: il giovane è stato trovato in possesso di una dose di cocaina e per questo è stato segnalato alla Prefettura di Napoli come assuntore.

A Giugliano i carabinieri arrestano altri due spacciatori

Nell'ambito delle operazioni, a Varcaturo, frazione del Comune di Giugliano in Campania, i carabinieri hanno arrestato altri due spacciatori: si tratta di Giuseppe Lambardi e Antonio Orselli, entrambi 19enni già noti alle forze dell'ordine.

Leggi anche Chi è Pietro Ioia, il garante dei detenuti di Napoli accusato di aver portato droga e telefoni in carcere

I carabinieri hanno fermato i due, che si trovavano a bordo di un Suv, nei pressi del Parco Balsamo: perquisiti, i due 19enni sono stati trovati in possesso di 26 grammi di cocaina e della somma di 535 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita. I due sono stati arrestati e sono in attesa di giudizio.