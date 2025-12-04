Devastata ancora la scuola Salvemini a Napoli, distrutti addobbi di Natale dei bimbi: quinto raid in 10 giorni

La scuola Salvemini–Rodinò di Barra devastata / Fanpage.it

Devastata di nuovo la scuola e asilo nido Salvemini di Barra, nella zona orientale di Napoli. Questa volta i vandali sono entrati e hanno distrutto gli addobbi e le decorazioni di Natale per i bimbi. È il quinto raid in circa 10 giorni. I plessi "Salvemini e Caruso", finiti nel mirino dei teppisti, afferiscono all'Istituto Comprensivo Statale “Scialoja Cortese Rodinò”, ma sono gestiti dal Comune di Napoli. L'ultimo raid è avvenuto questa notte, giovedì 4 dicembre. A denunciarlo Agostino Anselmi e Giuseppe Ratti, della Cisl Fp di Napoli: "È una situazione diventata ormai intollerabile. Bisogna subito intervenire per individuare i responsabili e fermarli. Invieremo una lettera all'assessore alla Sicurezza, Antonio De Iesu, chiedendo all'amministrazione di accelerare sull'installazione delle telecamere di videosorveglianza a scuola e di valutare un presidio di vigilanza h24″.

Acampora (Pd): "Massima solidarietà a studenti e insegnanti"

Sulla vicenda interviene anche Gennaro Acampora, capogruppo del Pd in consiglio comunale a Napoli: "Massima solidarietà e vicinanza agli studenti, ai genitori, ai docenti e alla dirigente scolastica dell'istituto comprensivo “Scialoja Cortese Rodinò” – commenta – che da quasi due settimane è oggetto di un assalto quasi quotidiano da parte di ladri e di vandali. I raid hanno interessato in particolare i plessi "Salvemini" e "Caruso", con un bilancio fatto di vetri rotti, armadietti aperti, intere aule messe a soqquadro e furti di attrezzature didattiche. Questo trionfo dell'illegalità deve finire! Ho già inviato una nota al comando della Polizia Municipale, i locali commissariati di Polizia e comando dei Carabinieri, nonché agli assessorati competenti, affinché si predisponga con urgenza un tavolo della sicurezza dedicato a questa come ad altre realtà scolastiche di frontiera".