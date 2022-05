Davide, guarito da un tumore a 4 anni, poliziotto a cavallo per un giorno a Capodimonte Davide, guarito da un tumore a 4 anni, per la sua ultima chemio chiese di poter “guidare” una volante. Un anno dopo, è stato poliziotto a cavallo per un giorno.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il piccolo Davide, poliziotto a cavallo per un giorno.

Un'altra piccola gioia per Davide, il bambino di soli 4 anni guarito da un tumore dopo le provvidenziali cure dell'ospedale Santobono Pausilipon. Il piccolo, che lo scorso anno in occasione della sua ultima chemio aveva espresso il desiderio di tornare a casa a bordo di una volante della polizia (desiderio che subito gli agenti si prodigarono di realizzare), stavolta è stato poliziotto a cavallo per un giorno: in visita al Reparto a Cavallo della Polizia di Stato nel Real Bosco di Capodimonte, il piccolo ha incontrato proprio Giuseppe, il poliziotto che lo accompagnò a casa quel giorno a bordo di una volante.

E così, anche stavolta, lo stesso Giuseppe ha realizzato il suo sogno, portando il piccolo ad essere un poliziotto a cavallo per un giorno. A raccontare la storia del piccolo Davide è stato anche lo stesso ospedale Santobono Pausilipon: