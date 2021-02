Una storia commovente, fortunatamente a lieto fine, quella che arriva da Napoli e ha come protagonista il piccolo Davide, un bambino che, a soli 4 anni, ha sconfitto un sarcoma, un tumore raro. Il più grande sogno di Davide è quello di diventare, un giorno, un poliziotto. Quando due giorni fa, dopo le cure del caso, il piccolo è stato dimesso dall'ospedale Santobono, nosocomio pediatrico di Napoli, ad attenderlo all'esterno c'erano due pattuglie della Polizia di Stato, che lo hanno accompagnato a casa, facendogli vivere, anche se per il momento soltanto per qualche ora, il suo sogno.

La vicenda del piccolo Davide è stata resa nota dalle pagine social dell'ospedale Santobono-Pausilipon di Napoli, che ha pubblicato le foto del bimbo di 4 anni, con tanto di divisa, in compagnia dei poliziotti:

Ieri il nostro piccolo Davide ha finalmente terminato le terapie e noi, per festeggiare un momento così importante, abbiamo deciso di realizzare un suo piccolo grande sogno: essere un vero “Poliziotto “, almeno per un giorno!! Non saremmo riusciti nell’impresa senza il prezioso supporto del questore di Napoli, Alessandro Giuliano, sempre vicino al nostro ospedale e di tutto l’Ufficio Prevenzione regionale diretto dalla dr.ssa Fava che, senza pensarci un secondo, hanno dato la loro piena disponibilità nel realizzare il sogno di un piccolo grande uomo di appena 4 anni! Così Davide, finita l’ultima infusione, si è vestito di tutto punto con l’uniforme di ordinanza preventivamente acquistata da mamma Maria Strazzullo e si è recato verso l’uscita…..e lì, con sua somma sorpresa, ha trovato ad attenderlo ben due volanti della polizia pronte a scortarlo fino a casa

L'ospedale pediatrico napoletano ci ha tenuto poi a ringraziare la Polizia di Stato, lodandone la generosità dimostrata in questa come in altre occasioni: