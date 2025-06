video suggerito

Poliziotti aggrediti dai clienti del bar in piazza Cavour: locale chiuso per 15 giorni È stata disposta la chiusura per 15 giorni di un bar di piazza Cavour: il 17 giugno, durante un controllo, diversi clienti avevano aggredito i poliziotti per far scappare un ragazzo.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Dovrà restare chiuso per 15 giorni il bar di piazza Cavour, nel centro di Napoli, che pochi giorni fa era stato teatro di un'aggressione ai danni di una pattuglia durante i controlli ad uno degli avventori: gli altri clienti si erano scagliati contro gli agenti nel tentativo di far scappare il giovane. Nella circostanza il ragazzo era stato arrestato per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale, mentre altri due clienti erano stati denunciati per gli stessi reati.

Il provvedimento, eseguito nella giornata di martedì, 24 giugno, è stato firmato dal Questore di Napoli e ha sancito la sospensione per 15 giorni dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, quindi, nei fatti, la chiusura del bar. L'episodio che aveva fatto scattare la segnalazione si era verificato lo scorso 17 giugno. In quella occasione gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante i pattugliamenti del territorio, avevano notato la presenza di molte persone davanti al bar e, quando si erano avvicinati, avevano sentito un forte odore di marijuana.

Aveva così cominciato un controllo tra i clienti e si erano accorti che uno di loro, alla vista dei poliziotti, aveva cercato rapidamente di allontanarsi; era stato inseguito e bloccato dopo una colluttazione; a quel punto erano intervenuti gli altri avventori, che avevano aggredito gli agenti per far scappare il giovane. La situazione era ritornata sotto controllo anche grazie all'arrivo di altre volanti in supporto. Il ragazzo, identificato in un ventenne napoletano, era stato arrestato; nei pressi del locale era stata rinvenuta una bustina contenente circa 2 grammi di marijuana, presumibilmente lasciata cadere all'arrivo dei poliziotti.