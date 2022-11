Davanti all’ufficio postale con passamontagna e taglierino, denunciati due giovani nel Casertano Due giovani sono stati intercettati dai carabinieri davanti ad un ufficio postale di Parete (Caserta): perquisiti, avevano due passamontagna e un taglierino.

A cura di Nico Falco

Due giovani di 18 e 17 anni sono stati fermati dai carabinieri nei pressi di un ufficio postale di Parete, in provincia di Caserta: notati mentre si aggiravano nei pressi dell'attività, sono stati perquisiti e trovati in possesso di un taglierino e due passamontagna. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato, così come lo scooter, mentre per loro è scattata la denuncia a piede libero per porto di armi o oggetti atti ad offendere.

I due, entrambi residenti a Giugliano, nel Napoletano, sono stati intercettati da una pattuglia della stazione di Parete, che si trovava in zona nell'ambito dei servizi di routine di controllo del territorio. Perlustrando il quartiere i militari hanno notato quello scooter che, più volte, era passato davanti all'ufficio postale, apparentemente senza meta. Come se i due ragazzi in sella stessero cercando qualcuno o tenendo d'occhio la strada. Un atteggiamento parso sospetto e così i carabinieri, dopo avere osservato i loro movimenti, li hanno raggiunti per il controllo.

Dopo le verifiche sulle generalità e l'identificazione sono partite le perquisizioni. Ed è stato a quel punto, facendo svuotare le tasche e ispezionando il mezzo, che è stato trovato quello che potrebbe essere il kit del rapinatore: due passamontagna per coprire il volto e rendersi irriconoscibile e un taglierino affilato per minacciare la vittima. Armi, indumenti e motoveicolo sono finiti sotto sequestro, i due ragazzi sono stati denunciati; sulla vicenda sono in corso ulteriori indagini, non si esclude che stessero studiando la zona con l'intenzione di mettere a segno una rapina.