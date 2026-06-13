Dagli alberi di via Petrarca a Posillipo piove sostanza appiccicosa: “Sono infestati, vanno sostituiti”

Le acacie di via Petrarca a Posillipo infestate rilasciano secrezioni appiccicose, per i residenti andrebbero curate e sostituite: “Danni alle auto”

Via Petrarca a Posillipo invasa dalla melata delle acacie. Una strana sostanza viscosa che piove giù dagli alberi appiccicandosi ovunque: strada, marciapiedi, auto, scooter, vestiti. I residenti hanno segnalato la problematica al Comune di Napoli, perché la situazione sta diventando insostenibile. Non si tratterebbe di resina, perché gli alberi di via Petrarca sono Robinia Pseudoacacia, meglio nota, appunto, come acacia, e non ne producono in grandi quantità, piuttosto melata, ossia una sostanza secreta dai parassiti. "Sono infestati – non ha dubbi Gennaro Demetrio Paipais, consigliere comunale e avvocato – Abbiamo raccolto le lamentele dei cittadini e segnalato il problema all'assessorato al Verde, retto dall'assessore Santagada. Chiediamo una soluzione immediata".

Il caso segnalato al Comune di Napoli

Secondo Paipais, questi alberi produrrebbero notevoli quantità di melata che "si riversano su strade e auto cagionando grossi danni". Il liquido appiccicoso, infatti, aderisce come colla ad auto e scooter parcheggiati in strada, provocando danni alle carrozzerie ed ai vetri, in quanto anche molto difficile da lavare via. Quale soluzione, allora? "Abbiamo chiesto un intervento urgente all'assessorato. Il patrimonio arboreo va assolutamente tutelato. Tuttavia, questa esigenza va contemperata anche con i danni che si stanno producendo. Questi alberi sono molto probabilmente infestati, andrebbero individuate le piante colpite, spostate in specifiche aree del Comune e qui curate in sicurezza, in modo da non diffondere ulteriormente l'infestazione. Le piante rimosse andrebbero sostituite".