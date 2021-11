Covid, Campania prima per aumento contagi in Italia: sono 780 in 24 ore La Campania è la prima regione in Italia per aumento di contagi da Covid19: sono 780 in 24 ore, su 23.143 tamponi effettuati, con un tasso di positività del 3,37%. Davanti alla Lombardia, con 715 positivi su 96.651 tamponi e al Veneto, con 708 positivi su 76.586 tamponi totali eseguiti. I dati del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità del 7 novembre 2021.

A cura di Pierluigi Frattasi

La Campania è la prima regione in Italia per aumento di contagi da Covid19: sono 780 in 24 ore, su 23.143 tamponi effettuati, con un tasso di positività del 3,37%. Davanti alla Lombardia, con 715 positivi su 96.651 tamponi e al Veneto, con 708 positivi su 76.586 tamponi totali eseguiti. In Campania, secondo i dati del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, diffusi oggi, 7 novembre 2021, si contano quindi 471.330 positivi totali dall'inizio della pandemia. Mentre i deceduti totali sono 8.089. I positivi al momento sono in totale 10.787, di questi, 10.503 sono in isolamento domiciliare a casa, mentre altri 266 sono ricoverati con sintomi, dei quali 18 in terapia intensiva (con due ingressi nelle ultime 24 ore). I guariti totali dimessi, invece, dall'inizio della pandemia in Campania sono 452.454.

Per quanto riguarda i posti letto occupati nei reparti Covid in Campania, si registra un calo per quanto riguarda i ricoveri nei reparti di degenza ordinaria passano da 268 a 266 (-2) su 3.160 posti letto disponibili tra ospedali Covid e offerta privata. Mentre c'è un leggero aumento dei posti occupati in terapia intensiva che passano da 17 a 18 (+1) su 656 posti disponibili. Resta elevato, tuttavia, nel complesso, il numero dei nuovi positivi: un segnale preoccupante legato anche all'avanzare del diffondersi delle varianti Covid, in particolar modo la variante Delta, in precedenza chiamata variante indiana, mentre il governatore Vincenzo De Luca ha lanciato l'allarme sul fatto che i nuovi contagi colpiscano nella maggior parte dei casi persone non ancora vaccinate.