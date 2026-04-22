Corso Vittorio Emanuele, campane dei rifiuti nuove distrutte in 24 ore: tagliate le bande anti-vandalo

Le nuove campane della raccolta dei rifiuti indifferenziati danneggiate / foto Fanpage.it 21–04–2026

Non sono durate nemmeno 24 ore le nuove campane per la raccolta dei rifiuti indifferenziati installate da Asìa al Corso Vittorio Emanuele di Napoli. Annunciate lunedì scorso e comparse la mattina di ieri, martedì 21 aprile, sono state subito danneggiate. Tagliate le bandelle anti-vandalo che sono posizionate nella apertura di ingresso superiore e che dovrebbero servire proprio a scoraggiare i malintenzionati dal rovistare all'interno per rubare i rifiuti, cosa illegale. Purtroppo, invece, le bande sono state tagliate, i rifiuti rovistati ed in parte lasciati all'esterno delle campane, dove in poco tempo sono sorte diverse micro-discariche, con sacchi neri vietati e scarti edili.

Le campane installate il 20 aprile

L'Asìa in questa vicenda è parte lesa, è bene ribadirlo. Lunedì scorso, l'azienda dell'igiene urbana partecipata del Comune di Napoli, ha annunciato l'avvio della rimozione dei vecchi cassonetti dei rifiuti indifferenziati lungo il Corso Vittorio Emanuele e la loro sostituzione con le nuove campane. Queste ultime sono più capienti rispetto ai cassonetti ed hanno il vantaggio di essere al chiuso, in teoria al riparo da vandali e ladri di rifiuti. Purtroppo, però, non è così. Le campane sono state vandalizzate dopo nemmeno 24 ore. Gli incivili che gettavano i propri rifiuti speciali, come gli scarti dell'edilizia, nei cassonetti dell'indifferenziata, hanno continuato a farlo, lasciandoli questa volta direttamente in strada o infilandoli con forza nelle campane, fino a danneggiarle.

Le campane nuove danneggiate il 21 aprile

L'Asìa lunedì aveva avvisato la cittadinanza della progressiva sostituzione dei tradizionali cassonetti per i rifiuti non riciclabili con contenitori ‘a campana'. "Questo intervento – ha spiegato la municipalizzata – consentirà un significativo miglioramento del sistema di raccolta stradale, garantendo maggiore facilità nel conferimento, una migliore protezione dagli agenti atmosferici e un utilizzo più efficiente del suolo pubblico. I nuovi contenitori ‘a campana' saranno infatti collocati negli spazi precedentemente occupati dai vecchi cassonetti, senza aumentare l’ingombro complessivo. Contestualmente, si procederà all’eliminazione dei cassonetti posizionati impropriamente dai cittadini in aree soggette a divieto di sosta, con benefici anche per la viabilità e il decoro urbano".

"L’introduzione del nuovo sistema di raccolta – aveva aggiunto – sarà accompagnata da una campagna di comunicazione rivolta ai cittadini, finalizzata a illustrare le corrette modalità di conferimento dei rifiuti non riciclabili e a sensibilizzare gli utenti rispetto alle nuove disposizioni. Le attività informative saranno svolte attraverso infopoint itineranti, collocati nelle aree limitrofe alle nuove installazioni, al fine di fornire supporto ai cittadini e favorire un corretto utilizzo delle attrezzature. Le attività saranno inoltre promosse attraverso il sito e i canali social di ASIA Napoli".