Covid Campania, oggi 8.093 contagi e 9 morti: bollettino di mercoledì 23 marzo 2022 Oltre 8mila nuovi casi in Campania in 24 ore, ma tasso di positività in leggero calo. Altri 9 i decessi, sono più di 650 i ricoverati in ospedale in regione.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sono 8.093 i nuovi casi di Covid in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 47.535 tamponi tra molecolari ed antigenici rapidi. Il tasso di positività in regione cala così al 17,02%, quasi un punto in meno rispetto alla rilevazione precedenti. I dati arrivano dall'Unità di Crisi della Protezione Civile della Regione Campania, nel consueto bollettino giornaliero. Dei nuovi casi, 1.331 sono emersi da 13.909 tamponi molecolari analizzati, mentre i restanti 6.762 arrivano da 33.626 tamponi antigenici rapidi.

I decessi del giorno sono 9: di questi, 4 si sono registrati nelle ultime 48 ore e altri 5 risalenti a giornate precedenti. Continua anche l'aumento dell'occupazione dei posti letto da parte dei pazienti Covid: sono 654 attualmente le persone ricoverate nei Covid Center della Campania, di cui 34 ricoverati nei reparti di terapia intensiva e 620 nei reparti di degenza ordinaria. Questo il report dei posti letto occupati su base regionale, come comunicato dalla Regione Campania:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 610

Posti letto di terapia intensiva occupati: 34

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 620

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

Intanto, Vincenzo De Luca ha parlato quest'oggi di quarta dose di vaccino Covid per tutti, con mascherina obbligatoria e green pass almeno sui mezzi pubblici. Il presidente della Campania, insomma, vuole ancora la linea dura contro la pandemia. E al sentire che "la pandemia è finita", De Luca aveva aggiunto qualche giorno fa che "bisognerà vedere se su questo il virus sia d'accordo".