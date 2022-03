De Luca: “Emergenza finita? Vediamo se il Covid è d’accordo…” Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania chiede di non abbandonare alcune protezioni Covid come la mascherina.

«Il Governo ha deciso la conclusione della fase di emergenza, ovviamente noi possiamo decidere tutto quello che vogliamo con i decreti, poi bisogna vedere se si attiene pure il Covid a quello che decidiamo noi. Io invito i nostri concittadini ad avere sempre molta prudenza».

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, nel corso della diretta Facebook del venerdì ha "tenuto il punto" sulla pandemia: la linea di De Luca è di «tornare a vivere» ma non abbandonare alcune protezioni come la mascherina obbligatoria lì dove non è garantita una minima distanza fra persone e, ovviamente, sui mezzi di trasporto pubblici, notoriamente iper-affollati in Campania:

È chiaro che dopo due anni siamo tutti stanchi, abbiamo voglia di vivere e dobbiamo tornare a vivere. Ma. siccome in altri Paesi registriamo l'accensione di nuovi focolai di Omicron 2 che sembra più aggressivo di Omicron 1, credo che sia ragionevole che ognuno di noi mantenga comportamenti prudenti. Chi non si è vaccinato vada a vaccinarsi, per il resto cerchiamo di mantenere l'uso della mascherina nei luoghi pubblici chiusi o sui mezzi di trasporto pubblico, cerchiamo di mantenere l'interesse nostro, delle nostre famiglie e dei nostri anziani. Un piccolo sacrificio che ha una grandissima utilità per proteggerci dal contagio.

Oggi in Campania 8.409 nuovi casi Covid registrati in Campania a fronte di 42.337 di cui 31.317 test antigenici e 11.020 molecolari. Otto i deceduti registrati nelle ultime 48 ore; un deceduto in precedenza ma registrato ieri. 40 sono i pazienti che sono attualmente ricoverati in terapia intensiva.