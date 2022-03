De Luca: “I vaccinati da 4 mesi contro il Covid faranno la quarta dose. Green pass? Serve sui mezzi pubblici” Quarta dose di vaccino Covid per tutti, mascherina obbligatoria e green pass almeno sui mezzi pubblici: De Luca vuole ancora la linea dura contro la pandemia.

A cura di Ciro Pellegrino

Quarta dose di vaccino anti-Covid per tutti? Non è assolutamente una ipotesi peregrina. Lo spiega il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che preconizza un nuovo appuntamento vaccinale per chi si è sottoposto oltre 4 mesi fa all'ultima dose: «Sarà probabile l'introduzione anche della quarta dose – afferma -. Veniamo da due anni di calvario, siamo tutti quanti stremati, abbiamo voglia di riprendere la vita normale. Però, se vogliamo riprendere la vita normale, e riprenderla per sempre, dobbiamo essere prudenti. Altrimenti noi ci illudiamo di ritornare alla vita normale per due mesi, dopo di che si riaccende il contagio e ricominciamo da capo le chiusure. Questa cosa vorrei che entrasse nella testa di tutti quanti».

Oggi a margine di un evento a Pozzuoli De Luca ha parlato anche della pandemia: «Al di là delle vaccinazioni che devono continuare la quarta dose deve essere introdotta per quelli come me che l'hanno fatta già quattro mesi fa e già cominciano ad avere qualche problema».

Ieri a Fanpage.it Pina Tommasielli, medico di base e referente per la medicina territoriale dell'Unità di Crisi per l'emergenza Coronavirus della Campania, aveva spiegato chi deve fare la quarta dose di vaccino Covid:

Per adesso solo pazienti superfragili, immunodepressi, con disturbo autoimmunitario o altre patologie, poche persone numericamente. Ma il ministero della Salute, e prima ancora l'Fde americana, stanno valutando se estendere la quarta dose anche ad altre categorie. Ad oggi ci sono due linee di pensiero. La prima è di fare la quarta dose, oltre che ai pazienti superfragili, anche ai fragili, come anziani e diabetici. L'altra linea di pensiero vorrebbe estendere la quarta dose a tutti da settembre.

Il green pass sui mezzi pubblici

Sull'uso della mascherina all'aperto e sulla validità del green pass De Luca ha posizioni diverse da quelle del governo Draghi. Palazzo Chigi progressivamente dismetterà l'uso del green pass (il passaporto vaccinale) in Italia. Secondo il presidente campano, invece servirebbe mantenerne l'obbligo almeno sui mezzi di trasporto pubblico: