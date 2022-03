De Luca: “I contagi Covid sono ripresi, serve ancora la mascherina” “La mascherina serve ancora, c’è una ripresa della contagiosità della variante Delta del Covid”: lo ha spiegato il presidente della Campania, Vincenzo De Luca.

I contagi da Covid sono "in rialzo", e per questo "la mascherina va ancora utilizzata". Lo ha spiegato il presidente regionale Vincenzo De Luca, nella consueta diretta sui social del venerdì pomeriggio. De Luca ha anche fatto il punto sull'accoglienza in regione dei profughi in fuga dall'invasione russa dell'Ucraina, con il conflitto che dura ormai da 16 giorni.

"Ripresa della contagiosità, serve la mascherina"

De Luca ha spiegato che "stiamo seguendo con attenzione quello che sta succedendo in Gran Bretagna, che di solito anticipa di 2-3 settimane quello che succede nel resto d'Europa. E là si sta registrando una ripresa dei contagi, così come in Israele", ha aggiunto ancora il presidente della Campania. "I nostri esperti ci dicono che c'è una ripresa della contagiosità della variante Delta e che il contagio arriva anche con tre dosi, in media dopo cinque mesi dalla terza dose". De Luca ha quindi invitato alla prudenza e all'utilizzo prolungato della mascherina.

"In Campania giunti già 1.600 profughi dall'Ucraina"

Vincenzo De Luca ha fatto anche il punto per quanto riguarda l'accoglienza dei profughi che in questi giorni stanno scappando dall'Ucraina dopo l'invasione russa, molti dei quali una volta arrivati nei Balcani stanno raggiungendo l'altra sponda del Danubio. "Ad oggi la situazione per i profughi è sotto controllo", ha spiegato De Luca, "all'Ospedale del Mare abbiamo avuto 1.653 persone arrivate e abbiamo fatto 1.600 tamponi di cui 203 risultati positivi a Covid. Il problema è che abbiamo un livello di vaccinazione dei profughi ucraini o anche moldavi o di altri paesi confinanti che è bassissimo, e quindi dobbiamo fare attenzione a che non si diffondano focolai di infezione Covid". De Luca ha anche spiegato che tra questi ci siano stati casi anche legati "ad altre patologie, come tubercolosi ed epatite".