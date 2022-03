Quarta dose di vaccino Covid, chi può averla e quando farla in Campania In Campania sono partite le quarte dosi di vaccino solo per i pazienti super-fragili. Le somministrazioni a quattro mesi dalla terza dose.

A cura di Pierluigi Frattasi

È partita la quarta dose di vaccino anti-Covid in Campania, con le somministrazioni dal 1 marzo scorso che ad oggi sono riservate solo ai pazienti super-fragili. Si tratta dei soggetti immunodepressi, con disturbo autoimmunitario o altre patologie, che sono particolarmente a rischio nel caso dovessero essere contagiati dal Covid19. Un numero, quindi, ancora molto contenuto di quarte dosi, come spiega a Fanpage.it Pina Tommasielli, medico di base e referente per la medicina territoriale dell'Unità di Crisi per l'emergenza Coronavirus della Campania.

Chi può fare la quarta dose

"Per adesso – spiega Tommasielli – abbiamo avuto indicazioni dal Comitato Tecnico Scientifico di riservare la quarta dose di vaccino solo ai pazienti superfragili, immunodepressi, con disturbo autoimmunitario o altre patologie, poche persone numericamente. Ma il ministero della Salute, e prima ancora l'Fde americana, stanno valutando se estendere la quarta dose anche ad altre categorie. Ad oggi ci sono due linee di pensiero. La prima è di fare la quarta dose, oltre che ai pazienti superfragili, anche ai fragili, come anziani e diabetici. Ma si aspettano le evidenze scientifiche. In questo caso, si potrebbero unire le vaccinazioni anti-covid con quarta dose assieme all'avvio della campagna di vaccinazione annuale per l'anti-influenzale a settembre-ottobre, riservandola alle stesse categorie: ultra 65enni, diabetici, broncopatici cronici. L'altra linea di pensiero vorrebbe estendere la quarta dose a tutti da settembre".

Quando e come fare la quarta dose

I pazienti superfragili sono stati già segnalati a febbraio 2020, quando è iniziata la campagna vaccinale anti-Covid. È stata la prima categoria ad essere vaccinata. Gli elenchi sono quindi già disponibili. A distanza di 4 mesi dalla terza dose, i pazienti possono chiamare il proprio medico di famiglia e segnalare la richiesta di fare la vaccinazione, o andare presso gli hub o in farmacia per farla direttamente. Le vaccinazioni avvengono con le somministrazioni di Pfizer e Moderna.