Controlli dell’Asl ai baretti di Chiaia: chiusi 6 locali, 50 chili di cibo sequestrati e distrutti Il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Napoli 1 Centro, nel pomeriggio di ieri, ha operato numerosi controlli tra gli esercizi commerciali di Chiaia: 21mila euro di multe in totale.

A cura di Valerio Papadia

Massiccia operazione di controllo sulla sicurezza alimentare, a salvaguardia della salute dei cittadini, quella portata a termine dall'Asl Napoli 1 Centro nel pomeriggio di ieri, venerdì 18 novembre, nella zona dei cosiddetti baretti di Chiaia, luogo di ritrovo, soprattutto nel weekend, di giovani e giovanissimi: il personale del Dipartimento Prevenzione dell'Asl, al termine dell'operazione, ha disposto la sospensione dell'attività per 6 locali, sequestrando 50 chili di prodotti alimentari e elevando multe per un totale di 21mila euro.

Controlli a bar, ristoranti e pizzerie: i dettagli

L'operazione è stata resa possibile grazie all'impiego sul campo di 36 unità dell'Asl Napoli 1 Centro (12 medici, 3 veterinari, 21 tecnici della prevenzione): in totale, sono stati controllati 28 esercizi commerciali, di cui 21 ristoranti, 2 pizzerie, 2 bar, 1 rosticceria, 1 paninoteca e una pescheria che la sera diventa ristorante. Sei esercizi sono stati chiusi: si tratta di 1 bar, 2 ristoranti, 2 cucine, 1 linea di somministrazione; inoltre, sono stati sequestrati 50 chili di prodotti da forno, considerati pericolosi per la salute e per questo avviati alla distruzione.

"È costante l’impegno profuso nell’interesse della salute di cittadini e turisti, al fine di garantire il rispetto di tutte le norme vigenti. L’attività di ispezione proseguirà nelle prossime settimane in altre aree della città perché è proprio grazie a questa attività che abbiamo modo di eliminare dal mercato alimenti potenzialmente pericolosi per la salute" ha dichiarato Ciro Verdoliva, direttore generale dell'Asl Napoli 1 Centro.