Concerto di Ultimo a Napoli, la metro 2 resta aperta fino all’una di notte

A cura di Giuseppe Cozzolino

Corse extra per la metropolitana in occasione del concerto di Ultimo a Napoli, in programma allo Stadio Maradona di Fuorigrotta nel fine settimana del 25 e 26 giugno. Due serate nelle quali dunque la Linea 2 della metropolitana, quella gestita da Trenitalia, proseguirà le sue corse fino all'una di notte, in modo da favorire un miglior deflusso da Piazzale Tecchio e dintorni, soprattutto per chi lascerà l'automobile o i primi mezzi di trasporto lontano dall'impianto di Fuorigrotta, così come già visto in occasione del grande concerto di Vasco Rossi.

Saranno 22 le corse supplementari in più in entrambe le serate, di cui sedici in direzione di Napoli San Giovanni-Barra ed altre sei in direzione Pozzuoli, tutte nell'orario compreso tra le 23.00 e l'1.00 del giorno seguente, per un totale di 44 corse in partenza da Napoli Campi Flegrei tra sabato 25 e domenica 26 giugno. Trenitalia, inoltre, precisa che la stazione di Piazza Leopardi resterà chiusa a partire dalle 22.30 (così come di consueto), mentre le altre resteranno tutte aperte. A bordo potrà salire solo chi chi esibirà un regolare biglietto di viaggio al personale ferroviario.

Nelle stazioni ci saranno anche gli agenti della Polizia Ferroviaria, che aiuteranno ad indirizzare i passeggeri verso le banchine delle metropolitane in partenza. Trenitalia, inoltre, consiglia di munirsi dei biglietti già nei giorni e nelle ore precedenti, in modo da "evitare code o attese prolungate allo sportello". La biglietteria che resterà aperta, e dove si potrà acquistare il biglietto al momento, è quella di Campi Flegrei, a poca distanza da Piazzale Tecchio e dove sarà possibile prendere sia i treni verso Pozzuoli sia quelli verso Napoli.