Colpito al volto con dei cocci di bottiglia durante un tentativo di rapina: 29enne ferito in piazza Garibaldi L'uomo, di origine nigeriana, è stato aggredito nella notte e portato all'ospedale Pellegrini: non è in pericolo di vita. Indagini affidate ai carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Notte di violenza, quella appena trascorsa, nel cuore di Napoli: un giovane di 29 anni è stato aggredito e ferito in piazza Garibaldi, a due passi dalla Stazione Centrale. Da quanto si apprende, mentre si trovava nella piazza nel cuore di Napoli il 29enne, originario della Nigeria, sarebbe stato avvicinato da tre connazionali che, nel tentativo di rubargli il cellulare, lo hanno colpito al volto con alcuni cocci di bottiglia.

Il 29enne è stato portato al Pronto Soccorso dell'ospedale Pellegrini, dove i medici gli hanno riscontrato un "trauma all'emivolto sinistro" e una "ferita da arma da taglio all'arcata sopracciliare sinistra": l'uomo è stato tenuto in osservazione, ma non è in pericolo di vita. In ospedale e poi sul luogo dell'aggressione sono intervenuti i carabinieri della compagnia Napoli Centro, che hanno ascoltato la testimonianza della vittima e avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto e identificare i tre uomini che hanno aggredito il 29enne.