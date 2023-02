Clochard muore di freddo nel centro di Napoli, disposta autopsia Un senzatetto è stato trovato morto oggi in piazza Enrico De Nicola, nel centro di Napoli; sarebbe morto di freddo. Indagini dei carabinieri.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un uomo non ancora identificato, dall'età apparente tra i 30 e i 40 anni, è stato trovato senza vita oggi in piazza Enrico De Nicola, nel centro di Napoli. Secondo i primi accertamenti, affidati ai carabinieri, si tratterebbe di un clochard; sul corpo non sono stati riscontrati segni di violenza, il decesso sarebbe attribuibile al freddo, sarebbe morto per le rigide temperature di questi giorni.

I soccorritori del 118 sono stati allertati da alcuni passanti che avevano notato il corpo in strada, adagiato su un giaciglio che aveva preparato per la notte; al loro arrivo, però, non c'era ormai più nulla da fare. I sanitari hanno quindi richiesto l'intervento dei carabinieri. I militari hanno appurato che l'uomo era sprovvisto di documenti; dall'aspetto fisico sembrerebbe essere di origine nord africana, con età tra i 30 e i 40 anni. Il corpo è stato sottoposto a sequestro ed è stata disposta l'autopsia per accertare le cause della morte.

Emergenza freddo, aperta di notte la stazione Museo

Il Comune di Napoli nelle scorse settimane aveva deciso di tenere chiuse le stazioni della metropolitana della Linea 1, preferendo l'allestimento di posti letto in strutture di accoglienza come i dormitori pubblici e quelli gestiti da associazioni. Nei giorni scorsi, però, c'era stato un parziale dietrofront, motivato proprio dall'ondata di gelo che, di notte, sta portando a temperatura anche di 5 gradi sotto lo zero.

Da Palazzo San Giacomo nei giorni scorsi hanno infatti deciso di tenere aperta almeno la stazione Museo, per un durata di 15 giorni, a partire dalla mezzanotte di giovedì 9 febbraio.