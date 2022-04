Ciriaco De Mita colpito da ischemia: è stabile, trasferito dal Moscati ad un centro riabilitativo Ciriaco De Mita colpito da una lieve ischemia, è stato trasferito oggi in un centro riabilitativo della provincia di Avellino: lo apprende Fanpage.it.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ciriaco De Mita

Ciriaco De Mita è in condizioni stabili dopo l'ischemia che lo ha colpito nella giornata di ieri. Dopo aver passato 24 ore sotto osservazione all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, il sindaco di Nusco ed ex capo del governo italiano è stato trasferito in un centro riabilitativo della provincia di Avellino, come apprende Fanpage.it, dove si trova già da questa mattina.