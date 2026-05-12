Chiude Largo Maradona ai Quartieri Spagnoli: 40 giorni di lavori, riapre a fine giugno

Chiude fino a fine giugno "Largo Maradona", lo spiazzale di via Emanuele De Deo ai Quartieri Spagnoli di Napoli, rinominato comunemente in onore del Pibe de Oro per il grandissimo murale che occupa una palazzina e che, col tempo, è diventato una sorta di area totalmente "consacrata" al campione argentino e meta di pellegrinaggio di turisti e non solo. Tanti anche i vip, spesso calciatori e dirigenti, che vanno a rendere omaggio al Campione del Mondo di Messico 1986 e vicecampione di Italia 1990, che con la maglia del Napoli ha vinto quasi la metà dei trofei della storia azzurra (due scudetti, una coppa Italia, una Supercoppa italiana ed una Coppa UEFA).

Per circa 40 giorni l'area sarà soggetta a lavori di restauro che doneranno allo slargo una "nuova vita": la piazza resterà pubblica e ad ingresso gratuito. Ci saranno due chioschi di 30 metri quadrati, coperti da due pergolati ombreggiati, dove sosteranno i carretti amovibili: il primo sarà adibito alla vendita di gadget, il secondo alla vendita da asporto di bibite confezionate. E naturalmente, una illuminazione ad hoc per il murale di Maradona realizzato, originariamente, da Mario Filardo (scomparso nel 2010 a 43 anni, quando era Zurigo) per festeggiare il secondo scudetto del Napoli, vinto il 29 aprile del 1990, che con il tempo aveva perso molti tratti e colori, ma poi pochi anni fa fu restaurato grazie all'iniziativa del falegname Salvatore Iodice, che gli ha ridato lo smalto originario. Per 40 giorni l'area sarà inaccessibile: poi, a fine giugno, la riapertura. In tempo per la stagione estiva e per il massimo afflusso di turisti in città.