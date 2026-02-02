Nuovo Largo Maradona ai Quartieri Spagnoli, 2 mesi di lavori: i chioschi venderanno bibite e gadget

I rendering di GK di Largo Maradona

Due mesi di lavori per rimettere a nuovo Largo Maradona ai Quartieri Spagnoli, famoso per il murale gigante del Pibe de Oro. Lo slargo di via Emanuele De Deo, meta di pellegrinaggio di decine di migliaia di turisti ogni mese, sarà completamente riqualificato e trasformato in una attrezzatura di quartiere ad uso pubblico, di proprietà privata, ma concessa al Comune di Napoli. La piazza sarà pubblica e l'ingresso gratuito. Il tempo per vedere lo slargo rinnovato è appunto di 8 settimane, salvo imprevisti, come previsto dal cronoprogramma. Ci saranno due chioschi, a quanto apprende Fanpage.it, di 30 metri quadrati, coperti da due pergolati ombreggiati. Sotto sosteranno i carretti amovibili: il primo sarà adibito alla vendita di gadget, il secondo alla vendita da asporto di bibite confezionate.

La nuova illuminazione esalterà il Murale di Maradona

Ma cosa prevedono i lavori? Si tratta di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per abbattere le barriere architettoniche e rinnovare lo slargo, attrezzandolo anche con panchine e una nuova illuminazione, che esalterà il Murale di Maradona. Tra gli interventi, la rimozione delle superfetazioni esistenti a struttura metallica e copertura in lamiera-policarbonato; la sostituzione delle pavimentazioni attuali disposte su diverse quote con pavimentazione uniforme in pietra lavica finemente bocciardata completa di impianto di raccolta acqua meteorica, al fine dell’eliminazione delle barriere architettoniche. Il ripristino delle finiture – intonaci e tinteggiature dei tratti di muro perimetrali sulla via De Deo e Vico Concordia. Il ripristino, antiruggine e di nuova verniciatura del cancello di accesso su via De Deo. Il nuovo impianto di illuminazione interno alla proprietà. L'installazione di 2 pergolati ombreggianti all’interno della proprietà di 5 metri per 3. L'istallazione temporanea di 2 chioschi amovibili su ruote oltre a fioriere e panchine.

Il santuario di Maradona rinascerà e sarà molto più bello di prima. In rete circolano i rendering di come sarà la nuova piazza, con le immagini dei chioschetti nuovi di zecca. Le immagini sono state realizzate da GK. ll progetto, denominato GK10, è ideato e curato da Giuseppe Klain. I lavori di ristrutturazione sono sponsorizzati con il contributo di IDIR SPA della famiglia Monzeglio. Mentre l'anima di Largo Maradona è rappresentata da Antonio Esposito, detto “Bostik”.