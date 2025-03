Cerca di aiutare l’amico e cade con lui nel burrone: salvati nel Salernitano

video suggerito

A cura di Nico Falco

Sarebbe potuta andare decisamente peggio ai due uomini che, nel pomeriggio di oggi, 15 marzo, sono precipitati in un burrone a Mercato San Severino, in provincia di Salerno; sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118, uno dei due è stato portato in ospedale in ambulanza mentre l'altro è stato medicato sul posto. L'incidente è avvenuto in località Ciorani.

Stando alle ricostruzioni il primo uomo, un anziano di 77 anni che era alla ricerca di asparagi, ha perso l'equilibrio ed è finito nel burrone, procurandosi contusioni e ferite su tutto il corpo. L'uomo ha chiamato l'amico, che lo ha raggiunto e ha inutilmente cercato di aiutarlo ma ha finito col cadere anche lui. Il 77enne è riuscito a contattare anche il 118, facendo partire le operazioni di soccorso.

Per le operazioni di recupero sono stati impegnati gli elicotteri dei Vigili del Fuoco col Drago 67, dotato di verricello per i soccorsi e gli interventi nei luoghi più difficilmente accessibili; in supporto ha partecipato la squadra dei Soccorritori Speleo Alpino Fluviali. Il primo ferito, rimasto bloccato in una zona particolarmente impervia, è stato recuperato dal burrone e trasportato con l'elisoccorso all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno.

Poco dopo i pompieri hanno tratto in salvo anche il secondo uomo, raggiunto con Drago 67 coadiuvato dal Nucleo SAF e la squadra VVF di Mercato San Severino; le condizioni dell'uomo non destavano preoccupazione, nella caduta non aveva riportato lesioni gravi e non è stato quindi necessario il trasferimento in ospedale, è stato affidato al presidio medico presente sul posto.