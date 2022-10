Cedono i freni, operaio muore schiacciato da autocarro nell’Avellinese Tragedia a Morra De Sanctis (Avellino): un operaio di 56 anni del Napoletano è stato investito e ucciso da un autocarro parcheggiato in pendenza.

A cura di Nico Falco

Un operaio di 56 anni, residente nella provincia di Napoli, è deceduto dopo essere stato travolto da un autocarro a Morra de Sanctis, piccolo comune dell'Avellinese. Sulle cause della tragedia gli accertamenti sono ancora in corso, affidati ai carabinieri, ma si ipotizza un guasto dell'impianto frenante. La salma dell'operaio è stata sequestrata e trasferita per accertamenti all'ospedale Moscati di Avellino, su disposizione dell'autorità giudiziaria.

L'incidente è avvenuto intorno alle 7 di questa mattina, 18 ottobre, in zona Contrada Selva. L'uomo, stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, era appena uscito da casa insieme ad un collega per andare al cantiere presso cui lavorava. Mentre stavano per salire sull'autocarro, però, il mezzo, che era stato parcheggiato in pendenza, si è mosso. I freni si sarebbero rotti, il pesante veicolo lo ha travolto in pieno e ha proseguito fino a schiantarsi sul muro di un'abitazione; il collega sarebbe riuscito a togliersi dalla traiettoria all'ultimo momento, è rimasto indenne. Per il 56enne non c'è stato nulla da fare: quando sono arrivati i soccorsi, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi per ricostruire la dinamica. Previsti accertamenti specifici anche sul veicolo, per capire se si è trattato di un guasto e di che genere. L'autocarro potrebbe essere stato infatti parcheggiato senza inserire il freno a mano, ma non si esclude che l'impianto frenante abbia ceduto, forse a seguito della sollecitazione per il parcheggio in pendenza.