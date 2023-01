“C’è un teschio nei giardinetti a Portici”, arriva la Polizia. Ma è finto Intervento della Polizia in piazza Poli, a Portici, per la segnalazione di un cranio umano nei giardinetti; si trattava di una riproduzione.

A cura di Nico Falco

A Portici, abbandonato nei giardinetti, c'era un cranio umano. Almeno, questo è quello che un passante ha segnalato alla Centrale Operativa della Polizia di Stato. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, però, si sono resi conto che si trattava di un falso allarme: il teschio c'era davvero, ma si trattava di una riproduzione, forse parte di qualche addobbo di Halloween di cui qualcuno si è disfatto con un bel po' di ritardo.

L'intervento nel pomeriggio di oggi, 17 gennaio, quando un uomo, passando accanto ai giardinetti di piazza Poli. La fotografia è stata pubblicata anche su Facebook, dove in molti hanno pensato a uno scherzo e hanno risposto a tono. C'è chi, per esempio, rispolvera una battuta classica sui mezzi pubblici, commentando con "aspettava il 254" o "stava aspettando la vesuviana", ma anche chi fa notare che, anche soltanto a guardare la foto, sembra difficile che si tratti davvero di un teschio. Qualcuno, però, si preoccupa e suggerisce: "Se fosse una foto vera, bisognerebbe allertare la Polizia". Detto, fatto: l'autore del post risponde con uno scatto in cui si vedono l'automobile in piazza e due agenti che scrutano nei giardinetti con tanto di guanti in lattice.

Una volta appurato che il teschio era finto l'allarme è rientrato. Ritrovamento che va quindi probabilmente classificato come la trovata del buontempone di turno, ma resta però l'interrogativo su chi lo abbia lasciato nei giardinetti, sicuramente consapevole che sarebbe stato in breve tempo notato e magari con l'intenzione di causare, se non paura, almeno un po' di scompiglio nella cittadina del Napoletano.