Capri, incendio in via Camerelle: fumo e fiamme nella strada dello shopping Un incendio è scoppiato su via Camerelle a Capri: le fiamme sono divampate all’interno di una abitazione privata, vigili del fuoco e forze dell’ordine sul posto.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un incendio è scoppiato su via Camerelle, nel cuore della via dello shopping di Capri: ancora da accertare le cause dell'incendio, scoppiato all'interno di un'abitazione privata. Le fiamme sono divampate attorno alle 12.30 circa, e la nuvola di fumo in poco tempo si è innalzata su tutta l'isola, ma ben visibile anche dalla terraferma. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco assieme a carabinieri e polizia municipale, tutti impegnati nei soccorsi e nello spegnimento delle fiamme. Non si registrano feriti o intossicati, ma i danni all'abitazione sarebbero ingenti: l'edificio sarà sottoposto con ogni probabilità anche ai test di agibilità.

Sono stati proprio i residenti del posto e i negozianti della via dello shopping a lanciare l'allarme: l'abitazione andata in fiamme, invece, non sarebbe stata occupata in quel momento. In tanti hanno preferito comunque chiudere porte e finestre per evitare che la nube nera entrasse nei propri appartamenti e nei locali adiacenti. Tanta paura tra i presenti, soprattutto turisti, che in quel momento si trovavano a passeggio lungo via Camerelle. Le operazioni di spegnimento sono state rese più difficili dal fatto che la stessa strada, rinomata per la presenza di negozi ed hotel di lusso, sia particolarmente stretta: ancora tutte da chiarire le cause dell'incendio, che è scoppiato all'interno dell'abitazione privata. Non è esclusa alcuna pista, sebbene si vada verso l'ipotesi dell'incidente. Ma maggiore chiarezza si potrà avere solo dopo che le fiamme saranno state domate e quando dunque le forze dell'ordine potranno accedere all'interno per i rilievi del caso.