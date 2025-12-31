Capodanno 2026 Napoli, orari di bus, metro e tram del 31 dicembre e 1 gennaio, Ztl attive e navette
Metro Linea 1 non stop la notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio 2026, mentre domani, giorno di Capodanno, chiuderà per circa due ore dalle 13,30 alle 17, per riprendere poi fino alle ore 23. Ecco il piano per i mezzi di trasporto pubblico a Napoli che riguarderà sia quelli gestiti da Anm, l'azienda di trasporto pubblico del Comune di Napoli, come metro Linee 1 e 6, funicolari, bus, tram, filobus, che le linee Eav, la società della mobilità della Regione Campania, come Cumana e Circumvesuviana. La metro Linea 2, gestita da Fs, effettuerà corse straordinarie stanotte. Molti parcheggi di interscambio a Napoli saranno aperti tutta la notte.
Un servizio potenziato di trasporto pubblico per consentire a cittadini e turisti di godersi comodamente tutti gli spettacoli organizzati per i festeggiamenti. A cominciare dal concertone di Capodanno in piazza del Plebiscito con Elodie e Serena Brancale. In città sono previsti circa un milione di visitatori durante le feste.
A Napoli, come ogni anno, è attiva la Ztl Morelli, Filangieri, Mille dall'8 dicembre al 6 gennaio tutti i sabati, domeniche, festivi e prefestivi dalle ore 10:00 alle ore 14:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00.
Tutti gli orari dei mezzi pubblici di Napoli a Capodanno 2026
Ecco di seguito gli orari di tutti i mezzi pubblici a Napoli per le giornate del 31 dicembre 2025 e del 1 gennaio 2026:
Metro linea 1
31 dicembre:
- no stop
1° gennaio:
- chiusura ore 13.30; ultime corse della fascia mattinale: da Piscinola ore 12.29, da Centro Direzionale ore 12.59.
- Riapertura pomeridiana: da Piscinola prima corsa ore 17.07, da Centro Direzionale: 17:25; ultime corse ore 22.30 da Piscinola, ore 23.00 da Centro Direzionale.
Metro linea 6
31 dicembre:
- ultima corsa da Mostra ore 19.10; ultima corsa da Municipio ore 19.30.
1° gennaio:
- prima corsa da Mostra ore 07.30; prima corsa da Municipio ore 07.36. Ultima corsa da Mostra ore 13.06; ultima corsa da Municipio ore 13.12
- Riapre con prima corsa da Mostra ore 16.36; prima corsa da Municipio ore 16.42. Ultima corsa da Mostra ore 20.33; ultima corsa da Municipio ore 20.34.
Funicolari
31 dicembre:
- Centrale e Chiaia: no stop.
- Montesanto e Mergellina: ultima corsa ore 19:40;
1° gennaio
- Montesanto: ultima corsa mattinale ore 12.40; prima corsa pomeridiana ore 16:30; ultima corsa 22:30;
- Centrale e Chiaia: ultima corsa mattinale ore 12.40: prima corsa pomeridiana ore 16:30; ultima corsa 00.30;
- Mergellina: effettuerà servizio dalle 7.00 alle 12.40 ultima corsa.
Ascensori
31 dicembre:
- apertura ore 07:00 chiusura ore 20:00;
1° gennaio:
- apertura ore 07:00 chiusura ore 13:30; Echia, Chiaia e Sanità riapertura ore 16:30 chiusura ore 24:00;
Bus, tram e filobus
31 dicembre:
- Bus: fine servizio entro le ore 20:00, ultima corsa da capolinea ore 19:00, sono sospesi i servizi notturni;
- Alibus: fine servizio ore 20:00;
1° gennaio
Bus: fine servizio entro le ore 13:30, ultima partenze previste ore 12:30; ripresa dalle ore 16:00 sulle seguenti linee, con sospensione dei servizi notturni:
- 128-180-181-C37-140-143-165-612-633-CI 6-C31-R6-R7-I 39-147
- 144-162-201-202-204-254-C63-3M
- 116-130-151- 154-158-168-169-173-175-178-182-184- 191-195-196- R2- R5- C67
tram: 412-421-422
Alibus: effettua servizio continuativo.
Parcheggi
31 dicembre:
no stop per Brin, Chiaiano 1 e Chiaiano 2, Scampia, Colli Aminei, Frullone, Spalti, Pontile Nord, Sbarcatoio Nisida, Centro Direzionale L1- L2- L3- P5 (Centro Direzionale no stop il 31 fino alle ore 8 del giorno 1 gennaio).
Metro Linea 2
La metro Linea 2 di Napoli, gestita da Fs, effettuerà corse straordinarie tra il 31 dicembre e il 1° gennaio. Corse aggiuntive anche per i treni regionali di Napoli e Salerno. In accordo con la Regione Campania, ci saranno in totale 30 treni in più per circa 14 mila posti aggiuntivi. Più treni, quindi, sulle linee Pozzuoli – Napoli Campi Flegrei – Napoli Gianturco e Salerno – Arechi, oltre il consueto orario di termine, così da consentire una più agevole mobilità dei viaggiatori.
Complessivamente saranno 22 i treni del Regionale in partenza e in arrivo a Napoli Campi Flegrei (17 in direzione Napoli San Giovanni Barra e 4 verso Pozzuoli) per un totale di oltre 10mila posti aggiuntivi; 8 i treni in più a Salerno (4 da Salerno in direzione Arechi e 4 in direzione opposta) con fermate intermedie nelle stazioni di Torrione, Pastena, Mercatello e Arbostella, per un totale di circa 4mila posti aggiuntivi.
ùPer evitare code è preferibile acquistare in anticipo il biglietto del treno. Sarà ammesso a bordo solo chi esibirà regolare tagliando al personale ferroviario che, in collaborazione con la Polfer, indirizzerà i passeggeri verso le banchine delle metropolitane in partenza.
Gli orari di Cumana e Circumvesuviana a Capodanno 2026
A Capodanno i treni della linea Circumvesuviana Napoli-Sorrento e della linea Cumana (limitatamente alla tratta ferroviaria Montesanto-Bagnoli) dell'Eav effettueranno servizio per l’intera giornata a partire dalle ore 7:30, con una sospensione di due ore dalle 14:00 alle 16:00.
Su tutte le altre linee il servizio avrà inizio alle ore 07:30 e terminerà alle ore 14 circa, ad eccezione della linea Metropolitana Piscinola-Aversa, dove il servizio avrà inizio come da programma ordinario e terminerà alle ore 14:00.
Il 31 dicembre, la circolazione sarà regolare fino alle ore 19:00 circa mentre il 26 dicembre il servizio ferroviario inizierà alle ore 8:00 per proseguire l’intera giornata.
Di seguito il programma dettagliato per ogni singola linea:
Circumvesuviana 31 dicembre
Ultime partenze da Napoli per
- Sorrento: 18:53
- Poggiomarino (via Scafati): 19:02
- Sarno: 18:58
- Torre Annunziata: 19:02 treno 4191 per Poggiomarino
- da Volla per Baiano: 18:05
Ultime partenze per Napoli da
- Sorrento: 19:02
- Poggiomarino (via Scafati): 18:30
- Sarno: 19:14
- Baiano: 19:12
- Torre Annunziata: 19:32 treno 4190
- da Poggiomarinoda Baiano per Volla: 19:00
CAMPANIA EXPRESS 31 dicembre
Partenze Da Napoli
- treno 10821 delle ore 08:22
- treno 11121 delle ore 11:22
- treno 11421 delle ore 14:22
Partenze da Sorrento
- treno 11018 delle ore 10:20
- treno 11318 delle ore 13:20
- treno 11618 delle ore 16:20
Il treno Campania Express 11721 delle ore 17:22 da Napoli per Sorrento effettuerà servizio TPL con tariffazione ordinaria soltanto nelle fermate previste da programma vigente.
Circumvesuviana 1 gennaio
Il 1 gennaio il servizio sulle linee Vesuviane avrà inizio alle ore 07:30 e terminerà alle ore 14:00 circa, ad eccezione dei treni della linea Napoli-Sorrento, che effettuerà regolarmente servizio per l’intera giornata, con una sospensione di due ore dalle 14:00 alle 16:00.
Prime partenze da Napoli per
- Sorrento: 07:29
- Poggiomarino (via Scafati): 07:38
- Sarno: 07:34
- Torre Annunziata: 07:09
- Da Volla per Baiano: 08:09
Prime partenze per Napoli da
- Sorrento: 07:38
- Poggiomarino (via Scafati): 07:42
- Sarno: 07:50
- Torre Annunziata: 07:57
- da Baiano per Volla: 08:00
Ultime partenze da Napoli per
- Sorrento: 12:17
- Poggiomarino (via Scafati): 12:26 * treno straordinario
- Sarno: 12:22
- Torre Annunziata: 12:26 treno 4125 per Poggiomarino
- da Volla per Baiano: 12:05
Ultime partenze per Napoli da
- Sorrento: 12:26
- Poggiomarino (via Scafati): 12:30
- Sarno: 12:38 * treno straordinario
- Torre Annunziata: 12:56 treno 4124 da Poggiomarino
- da Baiano per Volla: 13:00
Sulla linea Napoli-Ottaviano-Sarno verrà effettuato un treno straordinario con partenza da Napoli alle ore 10:34
Sulla linea Napoli-Torre Annunziata-Poggiomarino verrà effettuato un treno straordinario con partenza da Napoli alle ore 11:14
Sulla linea Napoli – Sorrento il servizio riprenderà fino a fine servizio con prime partenze:
- da Napoli per Sorrento alle ore 16:29
- da Sorrento per Napoli alle ore 16:38
I treni che verranno effettuati nella fascia pomeridiana, alla ripresa dopo l’interruzione, effettueranno servizio viaggiatori nelle seguenti stazioni/fermate: Napoli Porta Nolana, Napoli Garibaldi, San Giorgio a Cremano, Portici Via Libertà, Ercolano Scavi, Torre del Greco, Torre Annunziata, Villa Regina, Pompei Scavi, Pioppaino, Stabia Scavi, Castellammare di Stabia, Vico Equense, Seiano, Meta, Piano, Sant’Agnello e Sorrento.
CAMPANIA EXPRESS 1 gennaio
Il 1 gennaio 2026 il Campania Express effettuerà le seguenti corse:
Partenze Da Napoli
- treno 10821 delle ore 08:22
Partenze da Sorrento
- treno 11018 delle ore 10:20
I treni Campania Express 11721 delle ore 17:22 da Napoli per Sorrento e 11918 delle ore 19:20 da Sorrento per Napoli effettueranno servizio TPL con tariffazione ordinaria soltanto nelle fermate previste da programma vigente.
Cumana 31 dicembre
Ultime partenze Linea CUMANA
- da Montesanto per Bagnoli 18:30
- da Bagnoli per Montesanto 19:02
- da Torregaveta per Gerolomini 18:23
- da Gerolomini per Torregaveta 18:46
- da Montesanto per Fuorigrotta 19:52
Ultime partenze Linea CIRCUMFLEGREA
- da Montesanto per Licola 18:00
- da Montesanto per Quarto 18:24
- da Licola per Montesanto 19:08
SERVIZI SOSTITUTIVI LINEA CUMANA: il servizio avrà inizio normalmente e terminerà dopo aver portato a conclusione le corse delle ore 18:36 da Bagnoli e 18:37 da Arco Felice.
Cumana 1 gennaio
Il 1 gennaio 2026 il servizio sulla linea Cumana avrà inizio alle ore 07:20 circa e terminerà alle ore 14:00 circa, per poi riprendere solo sulla tratta Montesanto-Bagnoli, dove i treni effettueranno regolarmente servizio per l’intera giornata, dopo una sospensione di due ore dalle 14:00 alle 16:00.
Prime partenze linea CUMANA
- da Fuorigrotta per Bagnoli 07:04
- da Fuorigrotta per Montesanto 07:01
- da Montesanto per Bagnoli 07:15
- da Bagnoli per Montesanto 07:32
- da Torregaveta per Gerolomini 07:08
- da Gerolomini per Torregaveta 07:31
Prime partenze linea CIRCUMFLEGREA
- da Montesanto per Licola 07:12
- da Licola per Montesanto 07:56
Il giorno 1 verrà effettuato treno 50722 delle ore 07:22 da Quarto per Licola
Ultime partenze linea CUMANA
- da Montesanto per Bagnoli 13:15
- da Bagnoli per Montesanto 13:47
- da Torregaveta per Gerolomini 13:08
- da Gerolomini per Torregaveta 13:31
Ultime partenze linea CIRCUMFLEGREA
- da Montesanto per Licola 12:24
- da Montesanto per Quarto 12:48
- da Licola per Montesanto 13:32
Prime partenze linea CUMANA dopo la sospensione
- Da Fuorigrotta per Bagnoli 16:08
- Da Bagnoli per Fuorigrotta 16:17
- Da Montesanto per Bagnoli 16:15
- Da Bagnoli per Montesanto 16:32
Il servizio ferroviario continuerà fino alla fine del normale servizio ordinario.
Servizi sostitutivi della Cumana: il servizio avrà inizio con le corse delle 7:21 da Bagnoli e delle 7:22 da Arco Felice e terminerà dopo aver portato a conclusione le corse delle 13:21 da Bagnoli e delle 13:22 da Arco Felice.
Metro Linea 7 (sospesa)
In accordo con l'Università degli studi di Napoli Federico II, considerata l'assenza di attività didattiche e amministrative nel periodo delle festività natalizie, anche al fine di evitare accessi incontrollati nell'ambito del complesso universitario e considerato il flusso marginale di domanda che interesserebbe la sola uscita Traiano della medesima stazione, si comunica la sospensione del servizio ferroviario sulla linea Soccavo – Monte Sant’Angelo dal giorno 22 dicembre 2025 al giorno 6 gennaio 2026. Pertanto, il servizio ferroviario riprenderà regolarmente a partire da inizio servizio del giorno 7 gennaio 2025.
Metro Piscinola Aversa
In occasione delle Festività Natalizie 2025, sulla linea metropolitana Piscinola-Aversa sarà osservato il seguente programma:
31 dicembre 2025
Ultime partenze
- da Aversa Centro per Piscinola 19:45
- da Piscinola per Aversa Centro 19:45
1 gennaio 2026
Ultime partenze
- da Aversa Centro per Piscinola 13:30
- da Piscinola per Aversa Centro 13:45
Bus suburbani Eav
31 dicembre 2025
Sulla linea Napoli-Benevento sarà effettuato servizio sostitutivo come da giornate feriali.
Ultime partenze bus:
- Da Benevento per Napoli ore 14:19
- Da Napoli per Benevento ore 18:00
Sulla linea Napoli-Piedimonte Matese il servizio ferroviario si effettuerà regolarmente come da giornate feriali con ultime partenze:
- Da Piedimonte Matese per Napoli ore 14:31
- Da Napoli per Piedimonte Matese ore 17:25
1 gennaio 2026
Sulla linea Napoli-Benevento non verrà effettuato servizio.
Sulla linea Napoli-Piedimonte Matese sarà effettuato servizio automobilistico sostitutivo dalla ditta D’Agostino secondo i seguenti orari:
- Da Piedimonte Matese per Napoli ore 06:37
- Da Piedimonte Matese per Napoli ore 08:28
- Da Napoli per Piedimonte Matese ore 08:37
- Da Napoli per Piedimonte Matese ore 12:28