Capodanno 2026 Napoli, orari di bus, metro e tram del 31 dicembre e 1 gennaio, Ztl attive e navette

Metro Linea 1 non stop la notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio 2026, mentre domani, giorno di Capodanno, chiuderà per circa due ore dalle 13,30 alle 17, per riprendere poi fino alle ore 23. Ecco il piano per i mezzi di trasporto pubblico a Napoli che riguarderà sia quelli gestiti da Anm, l'azienda di trasporto pubblico del Comune di Napoli, come metro Linee 1 e 6, funicolari, bus, tram, filobus, che le linee Eav, la società della mobilità della Regione Campania, come Cumana e Circumvesuviana. La metro Linea 2, gestita da Fs, effettuerà corse straordinarie stanotte. Molti parcheggi di interscambio a Napoli saranno aperti tutta la notte.

Un servizio potenziato di trasporto pubblico per consentire a cittadini e turisti di godersi comodamente tutti gli spettacoli organizzati per i festeggiamenti. A cominciare dal concertone di Capodanno in piazza del Plebiscito con Elodie e Serena Brancale. In città sono previsti circa un milione di visitatori durante le feste.

A Napoli, come ogni anno, è attiva la Ztl Morelli, Filangieri, Mille dall'8 dicembre al 6 gennaio tutti i sabati, domeniche, festivi e prefestivi dalle ore 10:00 alle ore 14:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00.

Tutti gli orari dei mezzi pubblici di Napoli a Capodanno 2026

Ecco di seguito gli orari di tutti i mezzi pubblici a Napoli per le giornate del 31 dicembre 2025 e del 1 gennaio 2026:

Metro linea 1

31 dicembre:

no stop

1° gennaio:

chiusura ore 13.30; ultime corse della fascia mattinale: da Piscinola ore 12.29, da Centro Direzionale ore 12.59.

Riapertura pomeridiana: da Piscinola prima corsa ore 17.07, da Centro Direzionale: 17:25; ultime corse ore 22.30 da Piscinola, ore 23.00 da Centro Direzionale.

Metro linea 6

31 dicembre:

ultima corsa da Mostra ore 19.10; ultima corsa da Municipio ore 19.30.

1° gennaio:

prima corsa da Mostra ore 07.30; prima corsa da Municipio ore 07.36. Ultima corsa da Mostra ore 13.06; ultima corsa da Municipio ore 13.12

Riapre con prima corsa da Mostra ore 16.36; prima corsa da Municipio ore 16.42. Ultima corsa da Mostra ore 20.33; ultima corsa da Municipio ore 20.34.

Funicolari

31 dicembre:

Centrale e Chiaia: no stop.

no stop. Montesanto e Mergellina: ultima corsa ore 19:40;

1° gennaio

Montesanto : ultima corsa mattinale ore 12.40; prima corsa pomeridiana ore 16:30; ultima corsa 22:30;

: ultima corsa mattinale ore 12.40; prima corsa pomeridiana ore 16:30; ultima corsa 22:30; Centrale e Chiaia : ultima corsa mattinale ore 12.40: prima corsa pomeridiana ore 16:30; ultima corsa 00.30;

ultima corsa mattinale ore 12.40: prima corsa pomeridiana ore 16:30; ultima corsa 00.30; Mergellina: effettuerà servizio dalle 7.00 alle 12.40 ultima corsa.

Ascensori

31 dicembre:

apertura ore 07:00 chiusura ore 20:00;

1° gennaio:

apertura ore 07:00 chiusura ore 13:30; Echia, Chiaia e Sanità riapertura ore 16:30 chiusura ore 24:00;

Bus, tram e filobus

31 dicembre:

Bus: fine servizio entro le ore 20:00, ultima corsa da capolinea ore 19:00, sono sospesi i servizi notturni;

fine servizio entro le ore 20:00, ultima corsa da capolinea ore 19:00, sono sospesi i servizi notturni; Alibus: fine servizio ore 20:00;

1° gennaio

Bus: fine servizio entro le ore 13:30, ultima partenze previste ore 12:30; ripresa dalle ore 16:00 sulle seguenti linee, con sospensione dei servizi notturni:

128-180-181-C37-140-143-165-612-633-CI 6-C31-R6-R7-I 39-147

144-162-201-202-204-254-C63-3M

116-130-151- 154-158-168-169-173-175-178-182-184- 191-195-196- R2- R5- C67

tram: 412-421-422

Alibus: effettua servizio continuativo.

Parcheggi

31 dicembre:

no stop per Brin, Chiaiano 1 e Chiaiano 2, Scampia, Colli Aminei, Frullone, Spalti, Pontile Nord, Sbarcatoio Nisida, Centro Direzionale L1- L2- L3- P5 (Centro Direzionale no stop il 31 fino alle ore 8 del giorno 1 gennaio).

Metro Linea 2

La metro Linea 2 di Napoli, gestita da Fs, effettuerà corse straordinarie tra il 31 dicembre e il 1° gennaio. Corse aggiuntive anche per i treni regionali di Napoli e Salerno. In accordo con la Regione Campania, ci saranno in totale 30 treni in più per circa 14 mila posti aggiuntivi. Più treni, quindi, sulle linee Pozzuoli – Napoli Campi Flegrei – Napoli Gianturco e Salerno – Arechi, oltre il consueto orario di termine, così da consentire una più agevole mobilità dei viaggiatori.

Complessivamente saranno 22 i treni del Regionale in partenza e in arrivo a Napoli Campi Flegrei (17 in direzione Napoli San Giovanni Barra e 4 verso Pozzuoli) per un totale di oltre 10mila posti aggiuntivi; 8 i treni in più a Salerno (4 da Salerno in direzione Arechi e 4 in direzione opposta) con fermate intermedie nelle stazioni di Torrione, Pastena, Mercatello e Arbostella, per un totale di circa 4mila posti aggiuntivi.

ùPer evitare code è preferibile acquistare in anticipo il biglietto del treno. Sarà ammesso a bordo solo chi esibirà regolare tagliando al personale ferroviario che, in collaborazione con la Polfer, indirizzerà i passeggeri verso le banchine delle metropolitane in partenza.

Gli orari di Cumana e Circumvesuviana a Capodanno 2026

A Capodanno i treni della linea Circumvesuviana Napoli-Sorrento e della linea Cumana (limitatamente alla tratta ferroviaria Montesanto-Bagnoli) dell'Eav effettueranno servizio per l’intera giornata a partire dalle ore 7:30, con una sospensione di due ore dalle 14:00 alle 16:00.

Su tutte le altre linee il servizio avrà inizio alle ore 07:30 e terminerà alle ore 14 circa, ad eccezione della linea Metropolitana Piscinola-Aversa, dove il servizio avrà inizio come da programma ordinario e terminerà alle ore 14:00.

Il 31 dicembre, la circolazione sarà regolare fino alle ore 19:00 circa mentre il 26 dicembre il servizio ferroviario inizierà alle ore 8:00 per proseguire l’intera giornata.

Di seguito il programma dettagliato per ogni singola linea:

Circumvesuviana 31 dicembre

Ultime partenze da Napoli per

Sorrento: 18:53

Poggiomarino (via Scafati): 19:02

Sarno: 18:58

Torre Annunziata: 19:02 treno 4191 per Poggiomarino

da Volla per Baiano: 18:05

Ultime partenze per Napoli da

Sorrento: 19:02

Poggiomarino (via Scafati): 18:30

Sarno: 19:14

Baiano: 19:12

Torre Annunziata: 19:32 treno 4190

da Poggiomarinoda Baiano per Volla: 19:00

CAMPANIA EXPRESS 31 dicembre

Partenze Da Napoli

treno 10821 delle ore 08:22

treno 11121 delle ore 11:22

treno 11421 delle ore 14:22

Partenze da Sorrento

treno 11018 delle ore 10:20

treno 11318 delle ore 13:20

treno 11618 delle ore 16:20

Il treno Campania Express 11721 delle ore 17:22 da Napoli per Sorrento effettuerà servizio TPL con tariffazione ordinaria soltanto nelle fermate previste da programma vigente.

Circumvesuviana 1 gennaio

Il 1 gennaio il servizio sulle linee Vesuviane avrà inizio alle ore 07:30 e terminerà alle ore 14:00 circa, ad eccezione dei treni della linea Napoli-Sorrento, che effettuerà regolarmente servizio per l’intera giornata, con una sospensione di due ore dalle 14:00 alle 16:00.

Prime partenze da Napoli per

Sorrento: 07:29

Poggiomarino (via Scafati): 07:38

Sarno: 07:34

Torre Annunziata: 07:09

Da Volla per Baiano: 08:09

Prime partenze per Napoli da

Sorrento: 07:38

Poggiomarino (via Scafati): 07:42

Sarno: 07:50

Torre Annunziata: 07:57

da Baiano per Volla: 08:00

Ultime partenze da Napoli per

Sorrento: 12:17

Poggiomarino (via Scafati): 12:26 * treno straordinario

Sarno: 12:22

Torre Annunziata: 12:26 treno 4125 per Poggiomarino

da Volla per Baiano: 12:05

Ultime partenze per Napoli da

Sorrento: 12:26

Poggiomarino (via Scafati): 12:30

Sarno: 12:38 * treno straordinario

Torre Annunziata: 12:56 treno 4124 da Poggiomarino

da Baiano per Volla: 13:00

Sulla linea Napoli-Ottaviano-Sarno verrà effettuato un treno straordinario con partenza da Napoli alle ore 10:34

Sulla linea Napoli-Torre Annunziata-Poggiomarino verrà effettuato un treno straordinario con partenza da Napoli alle ore 11:14

Sulla linea Napoli – Sorrento il servizio riprenderà fino a fine servizio con prime partenze:

da Napoli per Sorrento alle ore 16:29

da Sorrento per Napoli alle ore 16:38

I treni che verranno effettuati nella fascia pomeridiana, alla ripresa dopo l’interruzione, effettueranno servizio viaggiatori nelle seguenti stazioni/fermate: Napoli Porta Nolana, Napoli Garibaldi, San Giorgio a Cremano, Portici Via Libertà, Ercolano Scavi, Torre del Greco, Torre Annunziata, Villa Regina, Pompei Scavi, Pioppaino, Stabia Scavi, Castellammare di Stabia, Vico Equense, Seiano, Meta, Piano, Sant’Agnello e Sorrento.

CAMPANIA EXPRESS 1 gennaio

Il 1 gennaio 2026 il Campania Express effettuerà le seguenti corse:

Partenze Da Napoli

treno 10821 delle ore 08:22

Partenze da Sorrento

treno 11018 delle ore 10:20

I treni Campania Express 11721 delle ore 17:22 da Napoli per Sorrento e 11918 delle ore 19:20 da Sorrento per Napoli effettueranno servizio TPL con tariffazione ordinaria soltanto nelle fermate previste da programma vigente.

Cumana 31 dicembre

Ultime partenze Linea CUMANA

da Montesanto per Bagnoli 18:30

da Bagnoli per Montesanto 19:02

da Torregaveta per Gerolomini 18:23

da Gerolomini per Torregaveta 18:46

da Montesanto per Fuorigrotta 19:52

Ultime partenze Linea CIRCUMFLEGREA

da Montesanto per Licola 18:00

da Montesanto per Quarto 18:24

da Licola per Montesanto 19:08

SERVIZI SOSTITUTIVI LINEA CUMANA: il servizio avrà inizio normalmente e terminerà dopo aver portato a conclusione le corse delle ore 18:36 da Bagnoli e 18:37 da Arco Felice.

Cumana 1 gennaio

Il 1 gennaio 2026 il servizio sulla linea Cumana avrà inizio alle ore 07:20 circa e terminerà alle ore 14:00 circa, per poi riprendere solo sulla tratta Montesanto-Bagnoli, dove i treni effettueranno regolarmente servizio per l’intera giornata, dopo una sospensione di due ore dalle 14:00 alle 16:00.

Prime partenze linea CUMANA

da Fuorigrotta per Bagnoli 07:04

da Fuorigrotta per Montesanto 07:01

da Montesanto per Bagnoli 07:15

da Bagnoli per Montesanto 07:32

da Torregaveta per Gerolomini 07:08

da Gerolomini per Torregaveta 07:31

Prime partenze linea CIRCUMFLEGREA

da Montesanto per Licola 07:12

da Licola per Montesanto 07:56

Il giorno 1 verrà effettuato treno 50722 delle ore 07:22 da Quarto per Licola

Ultime partenze linea CUMANA

da Montesanto per Bagnoli 13:15

da Bagnoli per Montesanto 13:47

da Torregaveta per Gerolomini 13:08

da Gerolomini per Torregaveta 13:31

Ultime partenze linea CIRCUMFLEGREA

da Montesanto per Licola 12:24

da Montesanto per Quarto 12:48

da Licola per Montesanto 13:32

Prime partenze linea CUMANA dopo la sospensione

Da Fuorigrotta per Bagnoli 16:08

Da Bagnoli per Fuorigrotta 16:17

Da Montesanto per Bagnoli 16:15

Da Bagnoli per Montesanto 16:32

Il servizio ferroviario continuerà fino alla fine del normale servizio ordinario.

Servizi sostitutivi della Cumana: il servizio avrà inizio con le corse delle 7:21 da Bagnoli e delle 7:22 da Arco Felice e terminerà dopo aver portato a conclusione le corse delle 13:21 da Bagnoli e delle 13:22 da Arco Felice.

Metro Linea 7 (sospesa)

In accordo con l'Università degli studi di Napoli Federico II, considerata l'assenza di attività didattiche e amministrative nel periodo delle festività natalizie, anche al fine di evitare accessi incontrollati nell'ambito del complesso universitario e considerato il flusso marginale di domanda che interesserebbe la sola uscita Traiano della medesima stazione, si comunica la sospensione del servizio ferroviario sulla linea Soccavo – Monte Sant’Angelo dal giorno 22 dicembre 2025 al giorno 6 gennaio 2026. Pertanto, il servizio ferroviario riprenderà regolarmente a partire da inizio servizio del giorno 7 gennaio 2025.

Metro Piscinola Aversa

In occasione delle Festività Natalizie 2025, sulla linea metropolitana Piscinola-Aversa sarà osservato il seguente programma:

31 dicembre 2025

Ultime partenze

da Aversa Centro per Piscinola 19:45

da Piscinola per Aversa Centro 19:45

1 gennaio 2026

Ultime partenze

da Aversa Centro per Piscinola 13:30

da Piscinola per Aversa Centro 13:45

Bus suburbani Eav

31 dicembre 2025

Sulla linea Napoli-Benevento sarà effettuato servizio sostitutivo come da giornate feriali.

Ultime partenze bus:

Da Benevento per Napoli ore 14:19

Da Napoli per Benevento ore 18:00

Sulla linea Napoli-Piedimonte Matese il servizio ferroviario si effettuerà regolarmente come da giornate feriali con ultime partenze:

Da Piedimonte Matese per Napoli ore 14:31

Da Napoli per Piedimonte Matese ore 17:25

1 gennaio 2026

Sulla linea Napoli-Benevento non verrà effettuato servizio.

Sulla linea Napoli-Piedimonte Matese sarà effettuato servizio automobilistico sostitutivo dalla ditta D’Agostino secondo i seguenti orari: