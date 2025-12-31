La scaletta del concerto di Capodanno 2025 con Elodie e Serena Brancale a Napoli

È tutto pronto per il «main event» di Napoli che trasformerà Piazza del Plebiscito nel cuore pulsante del Capodanno partenopeo. Sotto la direzione artistica di Gianni Simioli, lo show del 31 dicembre 2025 promette una serata che mescola sapientemente il pop nazionale, la nuova scena urban e la grande tradizione d'autore napoletana in attesa di brindare al 2026.

Il cast è stato pensato per intercettare un pubblico trasversale, portando a Napoli i nomi più caldi del momento, molti dei quali già proiettati verso il prossimo Festival di Sanremo.

Elodie è la "regina" attesissima della serata. Con un set che si preannuncia esplosivo tra hit radiofoniche e coreografie spettacolari, la star romana confermerà il suo legame speciale con Napoli. L'elenco delle canzoni non è definito, in questi casi ci sono molti medley e incroci fra artisti. Alcune delle canzoni più amate di Elodie sono ovviamente "Bagno a mezzanotte"; "Black Nirvana"; "Ok. Respira"; "Cuore Nero"; "Andromeda" ; "Vertigine"; "Due"; "Dimenticarsi alle 7"; "Margarita".

Gigi Finizio e Franco Ricciardi, due pilastri della musica partenopea contemporanea con decine di hit e Andrea Sannino, l'autore di "Abbracciame", son pronti a far cantare l'intera piazza in un unico coro. Serena Brancale, musicista pugliese di enorme talento col suo ritmo tra "Anema e Core", "Baccalà" e la cover di "Je so' pazzo" di Pino Daniele promette di far ballare l'intera piazza. Lda, figlio di Gigi D'Alessio, idolo dei più giovani, giocherà in casa per uno dei momenti più seguiti della serata. Lo show inizierà intorno alle ore 21:00 e sarà condotto dai trascinanti Peppe Iodice e Francesco Mastandrea, che alterneranno momenti di musica a sketch e intrattenimento per scandire il countdown.