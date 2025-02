Cadavere carbonizzato trovato nel Casertano, carabinieri sul posto

video suggerito

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un cadavere carbonizzato è stato rinvenuto a Vairano Patenora, in provincia di Caserta, nella mattinata adi oggi, 6 febbraio. Le cause del decesso sono al momento sconosciute, si dovrà attendere il primo esame del medico legale se non, viste le condizioni del corpo, l'autopsia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e sono state avviate le indagini per l'identificazione.

Il corpo, a quanto si apprende, si trovava in un'area di campagna adiacente a via Panoramica, nell'area periferica del comune del Casertano; è stato notato da un poliziotto libero dal servizio, che ha allertato i colleghi e i sanitari del 118.