Boss col reddito di cittadinanza: da Bagnoli a Ponticelli, chi erano i camorristi col sussidio Diversi i personaggi di primo piano della camorra, boss compresi, che indirettamente percepivano il reddito di cittadinanza: tra questi familiari del capoclan “don” Lorenzo Nuvoletta e del boss di Marano Antonio Orlando, ma anche la moglie di Giuseppe Mazzaccaro, ritenuto reggente dei Sorianiello del Rione Traiano, e una parente di Alessandro Giannelli, a capo del gruppo di Bagnoli.

A cura di Nico Falco

Antonio Orlando, Alessandro Giannelli, Giuseppe Mazzaccaro

Criminali di piccolo cabotaggio, gregari dei clan, ma anche i boss: tra i 2.441 cittadini che si sono visti revocare il Reddito di cittadinanza ci sono anche personaggi di primo piano della camorra di Napoli e provincia, che per mesi, anche per anni, hanno potuto approfittare dell'assenza di una banca data unificata per intascare il sussidio. Benefit, chiaramente, che non venivano elargiti direttamente al "nome noto", ma ai parenti che risultano nello stesso nucleo familiare e che, quando hanno presentato la domanda, hanno omesso di segnalare quella parentela "scomoda" ai fini dell'ottenimento del sussidio.

Nel lungo elenco ora nelle mani dei carabinieri del Comando provinciale di Napoli compaiono persone legate ai Tolomelli, ai D’Amico, ai Sorianiello, ai Puccinelli, ai Giuliano e ai Giannelli; i carabinieri ne hanno scovati 80, che sono riusciti a mettere le mani su 852.515,91 euro. A Fanpage.it Enrico Scandone, comandante del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli, ha illustrato il sistema utilizzato per i controlli, che negli ultimi 5 mesi hanno portato alla scoperta di quasi 2.500 persone che indebitamente avevano percepito, in totale, circa 5 milioni di euro: vengono confrontate le banche dati a cui ha accesso l'Ispettorato del lavoro dei carabinieri, quelle dell'Inps e quelle della Procura e dai controlli incrociati emergono le posizioni "dubbie".

Il reddito di cittadinanza ai boss di Napoli ovest

Tra i nomi noti alle cronache c'è quello di Alessandro Giannelli, per la Procura a capo di uno dei principali gruppi di camorra dell'area ovest di Napoli. Ex enfant prodige del clan D'Ausilio, "Sandro ‘o sfarz", secondo gli inquirenti, aveva cercato di riunire sotto un'unica guida i clan dell'area ovest di Napoli, finendo con lo scontrarsi con gli altri gruppi del quartiere dell'ex Italsider (i reduci dei D'Ausilio prima e gli Esposito poi), con l'appoggio del clan Cutolo del Rione Traiano, in quel periodo retto da Genny Carra (oggi collaboratore di giustizia). Di nuovo in carcere dal febbraio 2016, Giannelli continuava a percepire il reddito di cittadinanza, che andava al nucleo familiare di una parente e di cui lui faceva parte.

Restando sempre nella periferia ovest di Napoli, e più precisamente nel complesso di edilizia popolare del quartiere Soccavo, un altro nome noto è quello di Giuseppe Mazzaccaro, anche lui detenuto, detto "Peppe della Novantanove" e considerato reggente del clan Sorianiello, con base logistica nel Rione Traiano. Anche in questo caso il reddito non veniva elargito a suo nome, ma era stato concesso a una familiare, tra l'altro imparentata col capoclan Alfredo ‘o biondo. Mazzaccaro è ritenuto anche il mandante dell'omicidio di Luca Megali, il giovane barbiere ucciso in un salone tra Marano e Pianura: fu un vendetta traversale per colpire il fratello, ritenuto affiliato al gruppo Tommaselli.

Percettore indiretto di reddito di cittadinanza risulta anche Fausto Frizziero, che invece per gli inquirenti è ai vertici del clan omonimo della rione della Torretta, tra Chiaia e Mergellina e che nel periodo in esame era ai domiciliari per associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsioni e reati di droga: il sussidio arrivava alla moglie convivente.

Il reddito ai parenti dei boss Nuvoletta e Orlando di Marano

Tra i percettori di reddito risulta anche Antonio Nuvoletta, figlio di "don" Lorenzo Nuvoletta, storico capo del clan di Marano affiliato alla mafia: ha percepito 6.500 euro. Sempre a Marano, e nelle tasche di persone legate agli Orlando, che dei Nuvoletta sono considerati gli eredi, sono finiti poco più di 19mila euro: la richiesta era stata presentata (e accolta) da una nipote del boss Antonio Orlando, alias "Mazzolino".