L’esercito dei falsi Redditi di cittadinanza a Napoli: camorristi, imbroglioni e lavoratori in nero Questo il bilancio dei controlli dei carabinieri del Comando Provinciale di Napoli sui percettori del Reddito di cittadinanza dal mese di giugno 2021 ad oggi: 2.441 persone lo percepivano illecitamente; tra loro camorristi, parcheggiatori abusivi, truffatori e rapinatori. Oltre 5 milioni di euro sottratti indebitamente allo Stato.

A cura di Valerio Papadia

Il reddito di cittadinanza percepito illecitamente da camorristi, parcheggiatori abusivi, truffatori e rapinatori: a Napoli e provincia sono 2.441 le persone che lo percepivano senza averne diritto e che sono state scoperte dai carabinieri nel corso di una serie di controlli operati a partire dal mese di giugno 2021 fino ad oggi. Sono oltre 5 i milioni di euro, inoltre, che sono stati sottratti indebitamente allo Stato nel corso di questi mesi.

I clan di camorra coinvolti

Molti, come detto, i criminali, truffatori, rapinatori e parcheggiatori abusivi, anche legati alla camorra, che percepivano il Reddito di cittadinanza, come ad esempio un esponente del clan Frizziero, che nonostante fosse agli arresti domiciliari, percepiva regolarmente l'indennizzo. E ancora, percepivano il Reddito di cittadinanza anche 5 persone arrestate nel settembre del 2020 per estorsione con l'aggravante mafiosa perché ritenute legate al clan Amato-Pagano. Tre "furbetti" anche nel clan Cifrone e altri tre nel clan Balzano, mentre sono 10, invece, i percettori di Reddito di cittadinanza ritenuti affiliati al clan Grimaldi/Vanella Grassi arrestati nel 2020.

Percepiva il Reddito di cittadinanza ma aveva la Ferrari

I controlli dei carabinieri per smascherare eventuali "furbetti" del Reddito di cittadinanza sono scattati in tutta la Campania e, in generale, in tutta Italia. Ad Avellino, ad esempio, un 70enne che percepiva il Reddito di cittadinanza perché considerato "nullatenente", andava in giro tranquillamente guidando una Ferrari ed era proprietario inoltre di diverse case e proprietà. E ancora, nella provincia di Caserta, un giovane aveva richiesto e ottenuto il Reddito di cittadinanza nonostante fosse inserito nel nucleo famigliare i cui componenti erano titolari di due impresi dal fatturato di centinaia di migliaia di euro all'anno.