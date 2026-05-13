Manfredi: “Cittadinanza onoraria di Napoli a De Laurentiis prima o dopo l’estate”

La cittadinanza onoraria di Napoli ad Aurelio De Laurentiis ci sarà. Lo ha detto il sindaco partenopeo, Gaetano Manfredi, intervenuto a Radio Marte, spiegando che "c'è stato stato anche l'ordine del giorno del Consiglio Comunale che ha confermato questa volontà di conferire. Adesso ci sarà un iter amministrativo, ma siamo in dirittura finale". Il patron azzurro, dunque, diventerà cittadino onorario di Napoli nell'anno del centenario della squadra azzurra, che sotto la sua guida ha ottenuto due scudetti, tre coppe Italia e due supercoppe italiane.

"Siamo convinti che nella nostra città quando si mettono insieme passione e capacità di organizzare e gestire, si diventa vincenti", ha aggiunto Manfredi, che poi è tornato a parlare dello stadio: "Abbiamo sempre aperto ad una collaborazione con il Napoli, ma da quello che a me risulta la società non vuole investire nel Maradona perché pensa che sia più appropriato in futuro investire su uno stadio diverso. Il Comune", ha aggiunto Manfredi, "lavorerà sulla riqualificazione del Maradona, anche se le scelte che noi faremo sono ovviamente compatibili con le partite e le esigenze della squadra. È uno stadio per il calcio, uno stadio per il calcio Napoli, quindi sia adesso che in futuro la porta aperta alla collaborazione c'è sempre. Il progetto che noi stiamo preparando, che è quasi completato, ha avuto giudizi tutti positivi nelle interlocuzioni tecniche che abbiamo avuto". E su Euro 2032, ha concluso: "le possibilità di partecipare agli Europei sono concrete, anche perché Napoli è una grande città, è una grande piazza, è in una fase anche storica in cui il brand, anche a livello internazionale, è estremamente in voga e solido".