Blitz sugli ormeggi abusivi a Nisida di Guardia Costiera e Finanza: rimosse boe e catene illegali Bonificati i fondali di Nisida da boe e catene per gli ormeggi illegali. Ad agosto partono i lavori sulla colmata: sarà il village dell'America's Cup 2027.

A cura di Pierluigi Frattasi

Blitz di Guardia Costiera e Guardia di Finanza sugli ormeggi abusivi sull'isola di Nisida, nella zona di Bagnoli-Coroglio. Una maxi-operazione di polizia marittima sull'occupazione di area demaniale è scattata ieri e prosegue anche oggi, mercoledì 25 giugno, per liberare tutti i fondali dalle boe e dai corpi morti che vengono utilizzati per l'ormeggio di motoscafi, gommini e piccole imbarcazioni del porto abusivo. Bonificati circa 100mila metri quadrati di mare. Coinvolti mezzi della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza e anche sub sommozzatori. Oltre 50 i corpi morti rimossi dai fondali nelle ultime ore.

I lavori sulla colmata da agosto: nel 2027 il village America's Cup

Tutta l'area dovrà essere ripulita in tempi brevi, infatti, perché ad agosto partiranno i lavori sulla colmata dell'ex area Italsider di Bagnoli, in vista della Louis Vuitton Cup della primavera 2026 e dell'America's Cup di vela del 2027. A Bagnoli, infatti, sorgerà il village dei catamarani. Proprio sulla colmata, come anticipato da Fanpage.it, saranno installate delle piattaforme galleggianti per le squadre degli skipper. E magari nell'organizzazione dell'America's Cup potrebbe rientrare anche l'utilizzo dell'ex acciaieria, rimessa a nuovo e in sicurezza.

Nuovi campi boe legali sul Lungomare di via Nazario Sauro

Per quanto riguarda la penuria di posti barca a Napoli, lamentata da molti diportisti, dopo la chiusura dei campi boe di Mergellina e Nisida. Il Comune di Napoli come riportato da Fanpage.it ha pensato di istituire nuovi ormeggi, con due nuovi campi boe in via Nazario Sauro, anche in questo caso con pedane galleggianti. La Soprintendenza ha dato l'ok e si attende l'esito del bando dell'Autorità Portuale.