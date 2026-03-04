Blitz di polizia locale in via Toledo, rimossi tutti i motorini in divieto sui marciapiedi col carro attrezzi

Fanpage.it

Blitz della Polizia Locale in via Toledo a Napoli: rimossi con il carro attrezzi tutti i motorini e gli scooter parcheggiati in divieto sui marciapiedi. L'operazione dei caschi bianchi, a quanto apprende Fanpage.it, è scattata questa mattina, mercoledì 4 marzo, attorno alle ore 10,00, nella famosa strada dello shopping del centro storico di Napoli. I poliziotti municipali sono intervenuti in diversi tratti, prelevando i motorini in divieto di sosta a cominciare dal lato di piazza Carità.

Molti mezzi a due ruote, infatti, erano parcheggiati proprio sui marciapiedi, dedicati al passeggio dei pedoni, negli spazi antistanti i negozi, i bar e le altre attività commerciali, andando ad intralciare il passaggio, in particolare per le persone disabili in carrozzina e per le mamme con passeggino. Su via Toledo, una delle principali strade del capoluogo partenopeo, c'è da sempre particolare attenzione delle forze dell'ordine, per motivi di sicurezza pubblica, con un presidio fisso sia della polizia locale, che di polizia, carabinieri, guardia di finanza e pattuglie dell'Esercito Italiano, impegnate nell'operazione Strade Sicure.

Nonostante un monitoraggio capillare del territorio, però, purtroppo continuano a verificarsi episodi spiacevoli, come furti, scippi e aggressioni, spesso a danno anche dei turisti o di giovani studenti universitari. Negli scorsi giorni, i caschi bianchi erano già intervenuti in via Toledo con controlli sulle bici elettriche modificate e trasformate in scooter a tutti gli effetti (con la rimozione dei pedali, ad esempio, e l'aggiunta di un acceleratore). I controlli della polizia locale proseguiranno anche nei prossimi giorni, per garantire la sicurezza della zona e migliorare la sua vivibilità.