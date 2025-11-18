Blitz ad Afragola contro i “Panzaruttari”: 10 fermi nel gruppo Nobile

Immagine di repertorio

Dieci persone, tutte ritenute legate al gruppo Nobile, alias "i Panzaruttari", articolazione del clan Moccia di Afragola, sono state sottoposte a fermo nel corso di un blitz della Polizia di Stato scattato all'alba di oggi, 18 novembre. Le misure cautelari, emesse dalla Direzione Distrettuale Antimafia partenopea, sono state eseguite nella zona del parco Sant'Antonio, dove risiedono diversi degli indagati.

I tre raid in 24 ore ad Afragola

L'inchiesta riguarda l'escalation di violenze registrata nel comune del Napoletano nei giorni scorsi e in cui si inquadrano, in particolare, tre raid: l'agguato davanti a un bar di via Sportiglione, risalente alla serata di lunedì 20 ottobre, quando erano state ferite tre persone ma, verosimilmente, il reale obiettivo era scappato, quello della tarda serata del 21 ottobre, quando una quarantina di proiettili erano stati esplosi contro un'abitazione di traversa Murillo Fatigati, e, infine, nelle stesse ore, quello in Terza Traversa via Diaz, con una quindicina di proiettili sparati contro un'abitazione.

I fermi nel gruppo Nobile

Il gruppo Nobile, secondo gli inquirenti, sarebbe legato al clan Moccia di Afragola e avrebbe imposto la propria egemonia nel centro di Afragola a seguito degli arresti che avevano decimato i gruppi Barbato e Parziale, anche loro ritenuti articolazioni della cosca. Tra i destinatari dei provvedimenti eseguiti stamattina figurano anche i presunti capi e promotori del gruppo criminale.